Draymond Green, son gros coup de gueule contre la NBA !

Les Golden State Warriors n'ont pas joué cette nuit face aux Denver Nuggets. En effet, la NBA a reporté cette rencontre en raison de l'incapacité de la franchise du Colorado à aligner 8 joueurs. Et autant le dire tout de suite, Draymond Green n'a pas apprécié cette décision...

Touchés par le Covid, les Nuggets, malgré les nouvelles règles, n'ont pas réussi à s'adapter pour recruter. Une situation qui peut s'expliquer car Denver n'a pas une affiliation à une équipe de G-League.

Mais de son côté, Green voit surtout une injustice. Car mercredi, les Warriors, pourtant touchés par le Covid, ont joué (et perdu) contre les Nuggets.

"Comment pouvez-vous continuer à annuler des matches alors que vous avez mis en place des règles pour empêcher que cela ne se produise ? N'est-ce pas un avantage compétitif pour les autres équipes ? Les gars que nous n'avions pas à cause du protocole n'ont joué aucun rôle dans la défaite de mercredi ? Choisissez une façon de faire, mais ne soyez pas dans l'entre-deux. Donc quand le match sera reprogrammé (ce qui prendra probablement un jour de notre 'pause'), nous les jouerons à pleine puissance... Mais ils ont réussi à gagner 'en douce' alors que nous n'étions pas à pleine puissance, il y a seulement deux jours ? Essayons de donner un sens à tout ça. Sans oublier que cela va probablement ajouter un back-to-back à notre calendrier, ce qui est aussi un avantage pour Denver", a fustigé Draymond Green sur le réseau social Twitter.

On peut comprendre la frustration de Draymond Green. Avec une volonté de ne pas stopper la saison, la NBA a fait un choix et a adapté son règlement. Et pourtant, certains matches sont tout de même reportés. Une situation qui crée des désavantages entre les équipes...

