Les Golden State Warriors ont survolé le Game 2 face aux Los Angeles Lakers (127-100). Un succès qui porte la marque de Klay Thompson (30 points) et de Stephen Curry (20 points, 12 passes décisives). Mais Draymond Green a également joué un rôle très important dans cette victoire.

Positionné face à Anthony Davis, l'intérieur a quasiment compilé un triple-double : 11 points, 11 rebonds et 9 passes décisives. Actif des deux côtés du parquet, le vétéran de 33 ans s'est offert une belle revanche après un Game 1 raté.

Dégoûté par sa performance, Green voulait absolument se rattraper.

"Je devais être agressif des deux côtés du parquet. Lors du dernier match, je me suis dit que je ne voulais plus jamais me sentir comme ça en quittant le terrain. Je ne veux plus jamais quitter le match avec un tel sentiment.

J'étais dégoûté par ma performance, comme si je ne savais pas comment jouer des deux côtés. (...) J'ai pris cela à cœur et je savais que je devais faire un bon match pour permettre à l'équipe de gagner. Évidemment, nous avons pu gagner assez facilement.

Mais je savais que je devais être agressif des deux côtés, être décisif. Je pense que lors du premier match, j'ai été trop indécis des deux côtés et je voulais changer cela", a commenté Draymond Green en conférence de presse.