Draymond Green : “J’ai joué comme une merde. Je me dégoûte”

Draymond Green n’était pas à son meilleur niveau lors du Game 1, perdu face aux Lakers (112-117). Pilier défensif des Warriors, il a laissé LeBron James inscrire 22 points (9/24 au tir) et 11 rebonds, en plus de la performance dominante d’Anthony Davis (30 points et 23 rebonds). La grande gueule de Golden State a conscience qu’elle doit maintenant se ressaisir.

« J’ai joué comme une merde », a directement lâché l’ancien Défenseur de l’année, sans filtre, dans son podcast, le « Draymond Green Show ». « Je me dégoûte actuellement. »

« I played like sh*t. I am disgusted with myself right now. »

—@Money23Green takes responsibility for his performance against the Lakers pic.twitter.com/sTA4UYMIvv

—The Volume (@TheVolumeSports) May 3, 2023