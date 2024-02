Draymond Green règle ses comptes avec Jusuf Nurkic !

Entre Draymond Green et Jusuf Nurkic, le clash continue ! Après l'incident du 13 décembre dernier, avec la suspension de l'intérieur des Golden State Warriors à la suite de son coup donné à son homologue des Phoenix Suns, les deux hommes ont échangé les amabilités dimanche au terme d'un nouveau match tendu.

Et à l'occasion de son podcast, Green a bien évidemment profité de cette opportunité pour revenir sur cette histoire. Dans une longue charge de plusieurs minutes, le cadre des Dubs a vidé son sac sur l'ex-joueur des Portland Trail Blazers.

Le qualifiant à plusieurs reprises de "clown" et de "petit gars", Green n'a pas retenu ses mots.

"Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi ce n'est qu'une question de temps avant que je ne frappe quelqu'un d'autre ? Car je l'ai détruit ? Je me demande bien ce qu'il s'est passé avec moi dans ce match qui pourrait lui faire dire ça, à part le fait d'être embarrassé car tu n'es tout simplement pas assez bon ?

Tu n'es pas assez bon offensivement, tu as eu Steph Curry face à toi en post-up et tu n'as rien eu. (...) Quel lâche ! Tu t'interroges sur la personnalité d'un mec après un match de basket que tu as perdu, dans lequel tu as subi une destruction.

La seule dont tu devrais parler, c'est la façon dont tu as été puni. Je ne suis pas très surpris qu'il se soit adressé aux médias et qu'il ait dit ce qu'il a dit. Parce que c'est le même gars qui s'est allongé sur le sol quand je suis entré en contact avec lui. Mon frère, tu pèses 132 kilogrammes. Lève-toi du sol, mon frère.

S'il ne s'était pas étalé sur le sol comme ça, je n'aurais probablement pas eu la suspension que j'ai eue. Mais le mec s'est allongé comme s'il était mort. Quelle honte ! Et ils s'attendent à gagner avec ce type", a allumé Draymond Green, qui a aussi expliqué que Nurkic avait seulement de la notoriété pour avoir fait l'objet d'un échange afin de faire de la place à Nikola Jokic aux Denver Nuggets.

Fin de l'histoire ? Absolument pas ! Face à cette attaque musclée, le Bosnien a choisi de rétorquer sur le réseau social X. Et Green l'a immédiatement repris...

"Tout va bien Bad Boy, mais tu ne dois pas rester trop longtemps sur ton podcast, tu vas être en retard pour ta séance de thérapie", a balancé Nurkic, en référence au travail réalisé par Green pour revenir de sa suspension.

"Trop facile ! Nous avons parlé en profondeur de la mauviette de 132 kg qui ne peut pas finir les matches", a-t-il répondu.

Un clash qui pourrait se régler définitivement lors d'une série de Playoffs ?

Stephen Curry revit depuis le retour de Draymond Green