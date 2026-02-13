Un nouveau tacle pour Draymond Green. Après la rencontre entre les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs, l’intérieur s’en est pris à l’analyste ESPN Doris Burke.

Au cours du match, Green a livré un duel physique avec Victor Wembanyama, les deux joueurs se battant pour la position dans la raquette, multipliant les écrans appuyés et enchaînant les défenses bien physiques. Sur les réseaux sociaux, un internaute a estimé que les commentaires télévisés mettaient davantage en avant les contacts subis par Wembanyama que ceux reçus par Green.

Le joueur des Warriors a alors réagi directement.

« Elle ignorera toujours ce qui m’arrive et ne mentionnera qu’à moitié le positif. Et elle en profite pour lancer des piques quand l’occasion se présente. Ça dure depuis un moment », a écrit Green sur Threads, via Warriors World.

Ce n’est pas la première fois que les deux protagonistes se retrouvent au centre d’un échange indirect. Lors d’une retransmission des playoffs 2025, Doris Burke avait notamment questionné le fait que Green bénéficie parfois d’une certaine tolérance des arbitres lorsqu’il conteste des décisions.

Pauvre Draymond Green, qui n’arrive pas à obtenir l’affection de Doris Burke. Lui qui est pourtant si sensible et jamais critique envers ses collègues ou qui que ce soit.