Draymond Green s’en prend encore à Jordan Poole…

Draymond Green et Jordan Poole, ce n'est toujours pas le grand amour. Depuis l'infâme coup de poing du premier sur le second et le départ de ce dernier via un trade aux Wizards, puis aux Pelicans, il n'y a pas eu de rabibochage à l'ordre du jour. Sans surprise, Draymond, pourtant le plus âgé et fautif des deux, a remis un peu d'huile sur le feu en critiquant le comportement de son ex-coéquipier dans son podcast, le Draymond Show.

Il y a quelques jours, José Alvarado, coéquipier de Poole à New Orleans, s'est rapidement battu avec Mark Williams et a reçu deux matches de suspension. Dans cette scène, les coups de poing ont autant marqué les esprits que la tête surprise de Poole à quelques mètres de là. Visiblement, ça n'a pas amusé Draymond Green, qui y a vu un manque de courage.

Look at Jordan Poole’s face when Jose Alvarado punches Mark Williams 😂😂😂 pic.twitter.com/5Pva2MJFUH — Hater Report (@HaterReport_) December 28, 2025

"Si je me retrouve dans une bagarre et que mon coéquipier se tient derrière moi en faisant cette tête-là (il mime l'expression de Jordan Poole, NDLR), franchement, ce n'est pas possible... David West nous disait toujours que lorsqu'il se passe quelque chose sur le terrain, il faut tout de suite s'en approcher parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne dis pas qu'il faut aller se battre, mais au moins rester debout à côté. Imagine que les cinq autres gars décident de se jeter sur ton coéquipier alors que tu es à l'autre bout ? Tu ne vas pas l'aider ?", a expliqué Green.

Il se passe rarement plusieurs mois sans que Draymond Green ne mentionne Jordan Poole, l'homme auquel il demandait précisément de tourner la page après son agression. Le silence radio que lui impose Poole a l'air de le frustrer au plus haut point.