José Alvarado et Mark Williams se sont envoyés des mandales !

C'était tendu entre José Alvarado et Mark Williams, qui se sont envoyés des bourre-pif lors du match entre New Orleans et Phoenix.

Dans le match entre les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans, la tension a dépassé les limites de l'acceptable. En fin de troisième quart-temps, José Alvarado et Mark Williams en sont venus aux mains après un accrochage. Les deux joueurs ont commencé à s’envoyer des mandales, sans que les coups ne "connectent" vraiment, mais la scène a été marquante.

Très vite, arbitres et coéquipiers sont intervenus pour éviter que le parquet du Smoothie King Center ne se transforme en octogone. Résultat : expulsion immédiate des deux protagonistes, logiquement sanctionnés pour leur perte de contrôle.

Jordan Poole is shocked to see his teammate throw a punch pic.twitter.com/5QIDWob6mU — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 28, 2025

Au-delà de l’altercation elle-même, le moment le plus divertissant de la séquence entre José Alvarado et Mark Williams est peut-être ailleurs. Les caméras ont capté le visage de Jordan Poole, spectateur privilégié de la scène, oscillant entre surprise totale et fascination, comme s’il venait d’assister à un événement totalement inattendu au milieu d’un match NBA. Ou que la bagarre lui a rappelé quelques mauvais souvenirs du temps de Golden State...

Les Suns ont ensuite repris le fil de la rencontre pour s’imposer, mais cette échauffourée restera comme l’image forte et improbable de la soirée à New Orleans.

