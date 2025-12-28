Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Kings : 107-113

Nuggets @ Magic : 126-127

Suns @ Pelicans : 123-114

Knicks @ Hawks : 128-125

Pacers @ Heat : 116-142

Bucks @ Bulls : 112-103

Cavs @ Rockets : 100-117

Nets @ Wolves : 123-107

Jazz @ Spurs : 127-114

- Fin de série pour les Spurs ! Le retour dans le cinq de départ de Victor Wembanyama a coincidé avec une défaite inattendue à domicile (127-114) contre Utah. Malgré les 32 points, 7 rebonds et 5 contres du pivot français, San Antonio a plié en l'absence de De'Aaron Fox. La paire Lauri Markkanen (29 pts) - Keyonte George (28 pts) a encore sorti un gros match. C'est le 2e quart-temps (40-28) particulièrement raté par les Spurs, qui a permis au Jazz de prendre le large et de gérer son avance par la suite.

Malgré la défaite, Victor Wembanyama a claqué le dunk de la nuit avec ce drive, dunk et panier plus la faute, sur la truffe du pauvre Kyle Filipowski.

Victor Wembanyama with the unbelievable poster dunk on Kyle Filipowski (with replays). Spurs and Jazz commentaries pic.twitter.com/yOjNcmrg8V — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 28, 2025

- Le Magic est allé chercher une victoire au courage à domicile contre Denver. Encore menés jusqu'en milieu de 4e quart-temps, les Floridiens ont renversé les Nuggets grâce notamment à l'adresse sur la ligne de Desmond Bane (24 pts à 10/10 dans l'exercice) et au plus gros carton en carrière d'Anthony Black (38 pts, 6 rbds, 5 asts), qui a pris feu en deuxième mi-temps. Tristan Da Silva (17 pts) a aussi mis des paniers importants dans un soir où Paolo Banchero a été encore assez discret (12 pts). Noah Penda a joué 10 minutes (2 pts, 4 rbds, 2 asts) pour un passage positif (+8 de +/-). En face, la paire Jokic (34 pts, 21 rbds, 12 asts) - Murray (23 pts) n'a pas suffi.

- Russell Westbrook a profité de la victoire des Kings (113-107) à domicile contre Dallas pour s'emparer de la 7e place du classement all-time des passeurs NBA. Avec 21 points, 9 passes et 5 rebonds, Westbrook a contribué au succès des siens, au même titre que Maxime Raynaud (19 pts, 6 rbds, 2 blks en 26 min) ou Keon Ellis (21 pts). En face, Cooper Flagg (23-6-5) était orphelin d'Anthony Davis, absent jusqu'à nouvel ordre.

- Les matches des Suns sont tendus en ce moment. Phoenix gagne souvent (3e succès de suite), comme cette nuit à New Orleans, mais la castagne n'est jamais loin. Dans le 3e quart-temps Mark Williams et José Alvarado en sont venus aux mains en essayant réellement de s'envoyer des gnons. La scène a été stoppée, mais les deux belligérants peuvent s'attendre à une grosse amende et un match de suspension.

Jordan Poole is shocked to see his teammate throw a punch pic.twitter.com/5QIDWob6mU — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 28, 2025

- Sixième défaite de suite pour les Hawks, qui ont perdu cinq de ces matches à domicile... C'est la crise à Atlanta, qui a logiquement perdu face à New York dans un match serré où la paire KAT (36 pts à 17/18 sur la ligne) - Jalen Brunson (34 pts) a fait des dégâts. Dominés au rebond (56-38), les joueurs de Quin Snyder semblent avoir perdu confiance et calme dans les moments importants. Zaccharie Risacher n'a joué que 19 minutes pour 4 points et 4 rebonds. Trae Young n'a pas eu son rayonnement traditionnel face aux Knicks et termine avec 9 points, 10 passes et 6 pertes de balle.

- Sans Tyler Herro, ni Bam Adebayo, Miami est allé coller 142 points aux Pacers, qui en sont à 8 défaites de suite et semblent totalement en roue libre. Andrew Wiggins et Jaime Jaquez ont tous les deux inscrit 28 points.

- Retour gagnant pour Giannis Antetokounmpo ! Après 8 matches d'absence, le Greek Freak a activement participé à la victoire des Bucks contre les voisins de Chicago. Malgré une limite de minutes imposée, Giannis a quand même eu le temps de marquer 29 points en 25 minutes. Ryan Rollins (20 pts) et Bobby Portis (17 pts, 10 rbds) ont été précieux pour une équipe de Milwaukee qui restait sur 6 défaites en 8 matches.

- Cleveland n'a pas réussi à relever la tête du côté de Houston. Les Cavs ont été nettement dominés (117-100) par des Rockets qui ont même pris le luxe de reposer Kevin Durant (30 pts, 7 asts) dans le 4e quart-temps.

- La surprise de la nuit est venue de Minneapolis, où Brooklyn a poursuivi sa superbe dynamique en se payant les Timberwolves. Après avoir manqué 20 matches sur blessure, Cam Thomas a fait un retour en fanfare en sortie de banc (30 pts), pour épauler Michael Porter Jr (27 pts). Sur le mois de décembre, les Nets sont à 7 victoires en 10 matches et ont la défense qui encaisse le moins de points en moyenne sur cette période. Jordi Fernandez continue de faire des merveilles. Rudy Gobert a joué 31 minutes pour 6 points et 8 rebonds.