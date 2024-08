L'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green a jugé deux versions de Team USA aux Jeux Olympiques : 2024 et 1992.

Il s'agit d'un exercice très périlleux : comparer les époques malgré un basket en constante évolution. Dans l'histoire du tournoi masculin aux Jeux Olympiques, la Dream Team a bien évidemment marqué les esprits en 1992. Une armada américaine légendaire. Et pourtant, Draymond Green a lui une préférence pour la version 2024 !

Il faut dire que sur cette édition, la Team USA a réussi à assembler un effectif impressionnant. Avec LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant, les superstars de la NBA ont répondu à l'appel des JO.

Et dans l'ensemble, Green donne donc l'avantage à la Team USA de 2024 par rapport à celle de 1992.

"L'équipe 2024 est clairement comparée à la Dream Team et, très franchement, je préfère tous les jours l'équipe 2024. Sur 7 matches, je crois que l'équipe 2024 domine la Dream Team à 5 reprises. Il faut respecter la Dream Team.

Ils ont des GOATs, des Hall of Famers. Mais en 2024, il y a de la polyvalence, des stars et du scoring. La Dream Team ne peut rien faire face à ça. Après, si la Dream Team avait eu Shaq et pas Christian Laettner, c'était peut-être une autre histoire.

Franchement, une défaite de 10 points de la Dream Team face à la version 2024, c'est tout à fait possible", a jugé Draymond Green pour son podcast.

Avant d'effectuer de telles comparaisons, il faudrait peut-être attendre la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Car même si la Team USA réalise, jusqu'à maintenant, un tournoi solide, elle n'a encore rien gagné.

Et sans l'or (malgré une adversité différente), ce débat peut vite tomber aux oubliettes...

