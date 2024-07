Draymond Green pense que Jalen Brunson l’a copié

Le choix de Jalen Brunson de faire une fleur aux Knicks en attendant sans doute un retour sur investissement sportif dans quelques années continue de faire parler en NBA. On se souvient que Carmelo Anthony avait expliqué qu'il n'aurait jamais accepté de laisser une centaine de millions de dollars garantis sur la table - qui est étonné ? - et c'est de toute façon l'avis de la majorité des autres joueurs NBA. En revanche, Draymond Green a compris l'approche du meneur de New York et pense même que c'est lui qui l'a inspiré à faire ça il y a quelques années.

Lors de son passage dans le podcast Club 520, l'intérieur des Golden State Warriors a ainsi déclaré : "Jalen Brunson a fait une Draymond Green. Quand j'ai signé pour 4 ans et 100 millions de dollars, j'aurais pu attendre et signer pour 180 millions sur 4 ans aussi. Mais il fallait que je sécurise cet argent. J'ai préféré banquer ces 100 millions plutôt que d'aller chercher 60 ou 80 millions de plus. Je n'étais pas prêt à prendre ce risque".

Jalen Brunson fait une fleur aux Knicks, tous les héros ne portent pas de cape

Le risque dont parle Draymond Green, c'est celui de ne plus être en mesure de réclamer la somme laissée en cours de route. Il y a effectivement toujours la possibilité - que l'on ne souhaite évidemment pas - que les performances de Jalen Brunson ne soient plus aussi impressionnantes dans les années à venir et que New York n'ait plus l'envie de lui proposer le même contrat.

Vu la trajectoire de la carrière de Jalen Brunson, son pari semble calculé et judicieux, notamment parce qu'il permet aux Knicks de rester compétitifs. L'avenir nous dira si le jeu en valait la chandelle financière.