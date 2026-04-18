Draymond Green, ses vérités sur son avenir

Lors de la deadline des trades en février dernier, Draymond Green représentait un candidat à un départ. Les Golden State Warriors étaient prêts à se séparer de l'intérieur pour éventuellement récupérer Giannis Antetokounmpo.

Et cet été, la situation du joueur de 36 ans va à nouveau susciter des discussions. De son côté, Green a clairement affiché son souhait : poursuivre son histoire avec les Dubs. Avec une "player option" à 27,7 millions de dollars pour 2026-2027, il attend de faire le point avec sa direction.

"Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre ma retraite, j'adore toujours jouer. Je pense que je suis encore plutôt décent. Cette ligue est intéressante. Tout est possible, j'espère avoir fait assez pour rester ici. Parce qu'au final, si je n'en ai pas fait assez, je ne veux pas être ici.

Je ne veux pas que les Warriors me gardent juste à cause de ce que j'ai accompli. Qu'est-ce que je peux encore apporter ? Et d'ailleurs, ça ne se limite pas au jeu : c'est le leadership, c'est aider les jeunes à progresser, c'est contribuer à faire avancer l'organisation.

J'espère avoir fait assez pour rester ici. Mais si ce n'est pas le cas, on verra bien comment ça se passe. Ça a été une sacrée aventure. S'ils veulent que je reste, je serai là", a assuré Draymond Green face à la presse.

Un message limpide du côté de Draymond Green. La balle se trouve dans le camp des Warriors...

« Sanctionnez-les » : Draymond Green accuse la NBA de fermer les yeux