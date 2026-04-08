Draymond Green critique le tanking et demande à la NBA des sanctions financières contre les équipes qui abusent.

Après la victoire des Golden State Warriors face aux Sacramento Kings, Draymond Green a pris position sur un sujet sensible en NBA : le tanking.

L’intérieur des Warriors n’a pas mâché ses mots, estimant que plusieurs équipes ne jouent plus vraiment pour gagner en cette fin de saison.

« Je prend une amende quand je fais une erreur. Alors mettez-leur une foutue amende aussi », a-t-il lancé. « On adore prendre l’argent des joueurs. Infligez des amendes à ces équipes. On sait tous que tout le monde tanke. Mais vous n’avez vu que deux amendes. »

Pour Draymond Green, le problème est clair : la ligue n’applique pas les mêmes règles aux joueurs et aux franchises.

Selon lui, les joueurs sont immédiatement sanctionnés financièrement pour des fautes techniques ou des écarts, alors que les équipes échappent largement à des mesures similaires.

« Quand il s’agit des joueurs, on prend l’argent immédiatement. Mais quand il s’agit des équipes, soudainement, personne ne sait quoi faire », a-t-il expliqué. « Pourtant, on sait exactement quoi faire quand un joueur prend une technique. »

La NBA a pourtant tenté de limiter le tanking ces dernières années, notamment avec la mise en place du play-in et la réforme de la Draft.

Mais pour Draymond Green, ces mesures ne suffisent pas.

« Le play-in a été créé pour empêcher les équipes de tanker », a-t-il rappelé. « Mais ça ne marche pas. Certaines équipes ralentissent quand même. J’ai vu une équipe ce soir faire faute sur Seth Curry pour aucune raison alors qu’il restait trois minutes à jouer. Et qu’elle était dans la pénalité. Ça ne fonctionne pas. »

Dans une fin de saison où plusieurs franchises jouent leur position à la Draft, les propos de Draymond Green relancent un débat récurrent en NBA.

Entre logique sportive et stratégie à long terme, la question du tanking continue de diviser, y compris au sein des joueurs eux-mêmes.