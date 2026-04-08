Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Wizards : 129-98

Wolves @ Pacers : 124-104

Bucks @ Nets : 90-96

Heat @ Raptors : 95-121

Hornets @ Celtics : 102-113

Jazz @ Pelicans : 137-156

Kings @ Warriors : 105-110

Thunder @ Lakers : 123-87

Mavs @ Clippers : 103-116

Rockets @ Suns : 119-105

- Les Lakers se sont pointés à domicile contre Oklahoma City sans LeBron James, mis au repos, en plus des absences actées de Doncic, Reaves, Smart et Hayes. Le résultat était prévisible : une rouste, avec une balade de santé pour le Thunder, qui a pu faire souffler ses cadres rapidement. Shai Gilgeous-Alexander a posé son petit 25-8 avant d'aller à la douche, laissant les remplaçants finir le job. Preuve de la domination d'OKC : les champions en titre ont passé un 61-20 aux Lakers entre le milieu du 2e QT et le milieu du 4e QT...

- Stephen Curry est à nouveau sorti du banc pour les Warriors, avec cette fois la victoire au bout. Pour son deuxième match depuis son retour, le meneur de Golden State a inscrit 17 points - dont deux actions à quatre points en 2 minutes ! - lors de la courte victoire contre Sacramento. Curry a été précieux avec un panier à 3 points pour égaliser en début de money time, puis une passe décisive pour Podziemski sur l'action suivante, ce qui a permis aux Warriors de ne plus être repris. Maxime Raynaud a fini avec 17 points et 8 rebonds le jour de son 23e anniversaire. Killian Hayes lui a offert 18 points en sortie de banc en guise de cadeau.

- Comme par enchantement, les Bulls ont gagné directement après le départ du duo en chef du front office. Bon, ce n’était que Washington, mais on notera que ça a quand même libéré Rob Dillingham, auteur de 26 pts, son record en NBA. Guerschon Yabusele a marqué 9 pts, Bilal Coulibaly 19 en 24 min.

- Minnesota a verrouillé sa qualification directe pour les playoffs en battant logiquement Indiana avec 24 points d’Ayo Dosunmu et une copie à 12 rebonds pour Rudy Gobert.

- Les Nets ont gagné un autre tankico, cette fois contre Milwaukee, où on parle plus de Giannis et Doc Rivers que des résultats ces dernières heures : 21 points pour EJ Liddell, son record en NBA. En face, Ousmane Dieng a fini avec 10 pts, 7 rbds mais aussi 7 TO.

- Rebelote pour Miami, qui a prolongé son abonnement au play in avec une cuisante défaite contre les Raptors. La 10e place sera dure à éviter pour le Heat désormais. Scottie Barnes (25 pts) et Brandon Ingram (23 pts) ont été les plus en vue pour Toronto.

- Charlotte, pour sa part, rêve encore d’évoter ce barrage. Les Hornets ont livré une belle bataille à Boston, mais ont petit à petit perdu pied en 2e mi-temps, malgré les 36 points de LaMelo Ball. Les Celtics ont pris le dessus en s'appuyant sur Jaylen Brown (35 pts, 9 rbds), Jayson Tatum (23 pts) et surtout une défense de fer dans le 4e QT (23-15) pour empêcher la bande à Charles Lee de grimper au classement. Moussa Diabaté (2 pts, 5 rbds, 5 asts) et Kon Knueppel (5/16) ont passé une soirée compliquée. Boston, sauf cataclysme, sera tête de série n°2 à l'Est pour les playoffs.

- La défense du Jazz continue d'être aussi accueillante qu'une grand-mère méditerranéenne à l'heure du repas : 156 points encaissés contre les Pelicans, qui restaient sur 8 défaites de suite. Jeremiah Fears a claqué 40 points, record pour un rookie de la franchise.

- Les Clippers se sont repris à temps pour vaincre les Mavs. L.A. a dilapidé une avance de 23 pts contre Cooper Flagg (25 pts, 9 rbds à 9/25) et sa bande, avant de récupérer le contrôle des opérations. Kawhi Leonard (34 pts) et Darius Garland (22 pts) ont été les Californiens les plus tranchants. Nicolas Batum n'est pas sorti du banc.

- Grâce à une grosse deuxième mi-temps, particulièrement le 4e QT (+17), les Rockets ont poursuivi leur belle dynamique avec une 7e victoire de suite. Ils ont désormais le même bilan que les Lakers, qu'ils semblent en mesure de pouvoir dépasser dans le top 4 d'ici la fin de la régulière.