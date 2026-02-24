Et vous, c’est quoi votre Team USA pour 2028 ?

Que ce soit dans l'article de la semaine dernière ou dans le CQFR de ce matin, on s'est penché sur le visage qu'aurait l'ogre américain aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles.

Et vous, à la place d'Erik Spoelstra, quelle équipe mettriez-vous sur pied pour conquérir à nouveau l'or olympique ?

Pour rappel, j'avais misé sur quelque chose de cet ordre-là, avec 8 joueurs extérieurs et 4 intérieurs.

Extérieurs - Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Devin Booker, Cade Cunningham, Jayson Tatum, Jalen Williams, Cooper Flagg, Kon Knueppel.

Intérieurs - Bam Adebayo, Chet Holmgren, Evan Mobley, Kevin Durant.

Antoine avait à peu près la même liste, mais voit un joueur comme Cameron Boozer passer le cut d'ici 2028.

Il y a quelques semaines, Antoine avait lui évoqué le versant français de la question, avec le Team France 2028.

A vos listes !