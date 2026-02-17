Team USA 2028 : à quoi ressemblera l’équipe à battre pour la France ?

Dans un peu plus de deux ans, les Jeux Olympiques 2028 auront lieu à Los Angeles. On connaît les Américains, ils voudront en mettre plein la vue du reste du monde et rafler toutes les médailles possibles. Au basket, c'est une évidence, USA Basketball cherchera à mettre sur pied la meilleure équipe possible, même si la tâche ne sera pas si simple. Les Etats-Unis sont à un tournant en termes de basket, avec des joueurs emblématiques (LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant) beaucoup plus proches de la fin que du début et une nouvelle génération dont a du mal à entrevoir si elle pourra atteindre les mêmes hauteurs.

Forcément, en tant que français et finalistes sortants, on a envie de savoir à quoi ressemblera l'équipe à abattre, même s'il faudra évidemment battre aussi d'autres équipes avec au moins autant de prétentions légitimes que les Bleus...

Voici l'effectif que l'on entrevoit pour Los Angeles 2028, par catégories (locks, probables, surprises) et l'âge qu'auront les joueurs au moment où le tournoi débutera.

Victor Wembanyama, l'équipe de France ou le repos ?

Les locks

Anthony Edwards (26 ans)

Ce sera normalement le moment où il deviendra le patron de Team USA, peut-être en même temps que celui de la ligue.

Jayson Tatum (30 ans)

Steve Kerr ne sera plus là pour limiter son utilisation et il sera attendu comme l'un des cadres après des tournois précédents frustrants pour lui sous le maillot américain.

Devin Booker (31 ans)

La star des Suns était là à Tokyo et à Paris, sans être forcément sur le devant de la scène, et il fait figure de joueur fiable pour le staff américain. Il aura d'ailleurs peut-être un peu plus de responsabilités ce coup-ci.

Tyrese Haliburton (28 ans)

Le Prince Hali a fait de la figuration à Paris, mais l'échiquier aura changé en 2028. Sa blessure sera un mauvais souvenir et il sera normalement le meilleur chef d'orchestre de la ligue et un incontournable pour Team USA.

Bam Adebayo (31 ans)

Avec Erik Spoelstra comme head coach et un secteur intérieur où les indiscutables ne se bousculent pas, ce serait surprenant de ne pas le voir à L.A. Comme Devin Booker, il visera une troisième médaille d'or olympique de suite.

Les probables/plausibles

Cooper Flagg (21 ans)

Team USA prend normalement toujours un jeune talent amené à être l'un des visages de la ligue. Cooper Flagg est un pari assez sûr, surtout vu sa belle saison rookie avec Dallas.

Chet Holmgren (26 ans)

Si sa santé suit, et que sa trajectoire avec OKC comme membre-clé d'une équipe possiblement dynastique se confirme, il n'y a aucune raison de ne pas voir le grand Chet à Los Angeles. Ce sera l'occasion de rallumer un peu le feu de la rivalité avec Victor Wembanyama.

Cade Cunningham (26 ans)

Vu sa trajectoire ascendante, il y a fort à parier qu'il devienne un membre solide de Team USA d'ici 2028. Si toutefois son aura faiblissait pour X raison, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Tyrese Maxey se tiendront prêts.

Evan Mobley (27 ans)

Le DPoY 2024 sera normalement dans son prime et aura en plus eu encore un peu de temps pour améliorer sa palette offensive. Team USA a besoin d'intérieur solides et compétents. Il peut être l'un d'eux.

Jalen Williams (27 ans)

C'est un coin flip avec Scottie Barnes, qui a le vent en poupe, mais dans ce profil de défenseur multi-poste, à l'aise sans le ballon et capable de se muer en scoreur si le besoin se faire sentir, le joueur d'OKC ferait sens dans cette Team USA.

Les surprises

Kevin Durant (39 ans)

LeBron et Steph ont laissé entendre qu'on ne les y reprendrait pas, mais KD n'a rien dit du tout et voudra peut-être entretenir son statut de GOAT américain en FIBA. Surtout qu'à 39 ans, avec d'autres gars pour alimenter la marque, il aura sans doute encore de très, très beaux restes. Il servirait un peu de talisman, lui qui n'a jamais connu autre chose que la victoire, même avec des rosters un tout petit peu moins forts.

Kon Knueppel (22 ans)

Un shooteur d'élite ne fera pas de mal, surtout que l'ancien Dukie (un autre argument en sa faveur...) sait aussi faire d'autres choses. Il aura plutôt vocation à regarder et à apprendre.

Les parias

Jaylen Brown (31 ans)

Sur le niveau de jeu, l'ailier des Celtics a plus que sa place dans le groupe. En revanche, "politiquement" il lui sera compliqué de réintégrer le groupe après avoir accusé USA Basketball de se soucier davantage des liens joueurs/équipementier que de la justice sportive. Grant Hill sera toujours le boss de Team USA, donc à moins que la hache de guerre ne soit enterrée d'ici là...

Kyrie Irving (36 ans)

Kyrie avait émis l'idée de se rapprocher de l'Australie, le pays où il est né lorsque son père y était joueur. La dérogation ne sera pas simple à décrocher, surtout qu'il a déjà été MVP d'une Coupe du monde avec Team USA. Si ses liens avec USA Basketball, qui est quand même piloté par un Dukie comme lui, se réchauffent, pourquoi ne pas l'imaginer revenir ? Ce sera quand même compliqué, notamment parce que Team USA ne voudra pas que ses joueurs fassent de vagues durant le tournoi.

Ja Morant (29 ans)

Sur le talent pur, Morant aurait son mot à dire, mais il y a quelques étapes à franchir avant que sa rédemption aille jusqu'à une entrée au sein de Team USA...

L'énigme

Anthony Davis (35 ans)

Si on tombe sur une période où il n'est pas blessé, sa place, même à 35 ans, ne fait aucun doute. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille.

Le roster

Extérieurs : Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Devin Booker, Cade Cunningham, Jayson Tatum, Cooper Flagg, Kon Knueppel

Intérieurs : Bam Adebayo, Chet Holmgren, Evan Mobley, Kevin Durant.

Les réservistes/l'équipe B

Scottie Barnes, Jaren Jackson Jr, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Zion Williamson, Tyrese Maxey, Jalen Johnson, Paolo Banchero, Jarrett Allen, Derrick White, Mikal Bridges, Walker Kessler, Austin Reaves.