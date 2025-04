L’équipe de France des JO 2028, la meilleure de l’histoire ?

En 2027, il y aura la coupe du monde, en 2028 les JO.

Je suis très excité par cette génération incroyable qui nous arrive et par la transition de l'EDF après la génération Batum/Gobert/Fournier.

Exit les vieux, roulez jeunesse, voici ma sélection pour 2027, interdite au plus de 25 ans pour arriver au top en 2028 et faire "night night" aux Américains chez eux.

Pivots : Victor Wembanyama, Maxime Raynaud, Alexandre Sarr, Moussa Diabaté

Ailiers : Tidjane Salaun, Zaccharie Risacher, Ousmane Dieng, Noah Penda

Arrières : Bilal Coulibaly, Nolan Traoré, Nadir Hifi, Aaron Towo-Nansi

On partirait sur un 5 : Wemby/Sarr/Risacher/Coulibaly/Traoré

En qui croyez-vous le plus pour chaque poste, à part les NBAers titulaires comme Wemby, Sarr, Coulibaly ou Risacher ?

Personnellement, je crois énormément en Towo-Nansi et en Hifi. Je pense qu'avec eux et Traoré, on a une triplette de folie en devenir sur les lignes arrière.

Cameron Houindo aussi me parait largement devant les autres de sa classe d'âge, mais il n'aura que 20 ans en 2028.

On oublie pas non plus Noa Essengue, Zaccharie Perrin, Ilane Fibleuil, Kilian Malwaya, Ilian Pietrus, Maxence Lemoine, Louka Letailleur, Mathys Mahop, entre autres, qui brillent déjà en EDF jeunes et sont pour certains déjà au top de leur classe d'âge en Europe.

Et vous, partagez-vous mon optimisme ?

Avez-vous pu voir ces joueurs ?

Quel est votre 5 de rêve en 2028 ?