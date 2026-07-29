Draymond Green sera encore un joueur des Golden State Warriors la saison prochaine. L’intérieur a signé un nouveau contrat d’un an pour 27,7 millions de dollars, au terme d’un été marqué par l’attente autour de LeBron James.

La continuité était attendue. La durée du contrat l’était beaucoup moins.

En ne s’engageant que pour une saison, Green conserve une liberté totale pour la suite. Les Warriors, eux, évitent de se lier sur le long terme avec un joueur qui approche de la fin de sa carrière. Une décision logique sur le papier, mais qui peut aussi être interprétée comme le début de la fin entre les deux parties.

Un contrat qui laisse toutes les portes ouvertes

Draymond Green avait renoncé à sa précédente option afin de permettre à Golden State de conserver une certaine flexibilité dans sa tentative de recruter LeBron James.

Le projet n’a finalement pas abouti, mais Green a accepté de revenir pour un an.

« Je ne suis pas sûr que ça aille au-delà de cette saison au bout du compte avec Draymond », s’interroge Théo dans le CQFR du jour.

Le choix d’un contrat aussi court est étonnant. Dans ce type de situation, les joueurs négocient souvent une deuxième année en option afin de se protéger financièrement tout en gardant une porte de sortie.

Green n’a pas pris cette précaution. Il sera donc libre à l’issue de la saison, tandis que les Warriors ne disposeront d’aucune garantie de le conserver.

Un dernier run avec Stephen Curry ?

Le calendrier contractuel de Golden State alimente forcément les spéculations. Stephen Curry entre lui aussi dans la dernière année de son contrat actuel, même si une prolongation paraît probable.

Jimmy Butler ne possède plus qu’une saison garantie, Kristaps Porzingis dispose d’une option et plusieurs autres joueurs pourraient également devenir libres.

La saison à venir pourrait donc ressembler à un dernier run pour le noyau historique des Warriors, ou au moins à une année charnière avant une profonde transformation de l’effectif.

Green avait pourtant indiqué qu’il préférait rester avec les joueurs aux côtés desquels il s’est battu pendant toutes ces années plutôt que de rejoindre une autre franchise.

Cela n’empêche pas un départ futur.

« Ça peut être aussi bien un signe que Draymond Green va partir qu’un signe de : “Les Warriors vont essayer de recruter avec énormément de masse sous le cap” », résume Antoine.

Golden State prépare-t-il un grand ménage ?

Au-delà du cas Green, les Warriors devraient disposer d’une importante flexibilité financière l’été prochain.

En fonction des options activées, des prolongations et du futur contrat de Curry, Golden State pourrait avoir suffisamment de marge pour remodeler largement son effectif.

Cette souplesse ne garantit cependant rien. Le marché des agents libres ne propose plus toujours les stars capables de transformer immédiatement une équipe, et beaucoup de grands joueurs prolongent désormais avant même d’atteindre la free agency.

Les Warriors pourraient donc utiliser leur marge pour reconstruire autour de Curry, recruter plusieurs joueurs solides ou préparer progressivement l’après-dynastie.

Draymond Green pourrait s’inscrire dans chacun de ces scénarios.

Green acceptera-t-il encore un sacrifice ?

Une autre interrogation concerne son état d’esprit. Green était prêt à consentir un effort financier pour faciliter la venue de LeBron James. Reste à savoir s’il ferait la même chose pour une autre recrue.

« L’effort financier qu’il était prêt à faire pour LeBron, est-ce qu’il serait prêt à le faire pour n’importe quel autre joueur qui aiderait les Warriors ? », demande Théo.

Green reste un personnage complexe, attaché à la reconnaissance de son importance dans les titres remportés par Golden State. Son prochain choix dépendra probablement des résultats de la saison, du projet présenté par la franchise et du rôle qu’elle sera prête à lui offrir.

S’il considère que les Warriors peuvent encore jouer le titre, il pourrait accepter un nouveau contrat adapté aux besoins de l’équipe. Si le projet s’essouffle, il pourrait décider de vivre une dernière expérience ailleurs.

Une fin encore impossible à prévoir

Draymond Green et les Warriors ne se sont pas encore séparés. Mais ce contrat d’un an ne ressemble pas non plus à une preuve de confiance absolue sur le long terme.

Il permet surtout aux deux camps de repousser la décision.

Golden State va pouvoir observer ce que vaut encore son équipe autour de Stephen Curry. Green pourra, de son côté, évaluer ses options et décider s’il souhaite terminer sa carrière là où il a tout gagné.

La saison à venir ne sera donc pas seulement une nouvelle tentative de titre. Elle pourrait également être la dernière de Draymond Green sous le maillot des Warriors.

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