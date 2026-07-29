Draymond Green rempile aux Warriors… mais juste sur un an

Draymond Green avait décliné une option à 27,6 millions de dollars au début de l’été en espérant aider les Golden State Warriors à signer un gros joueur, en l’occurrence LeBron James. Mais le King a préféré exporter ses talents à l’autre bout du pays, aux Philadelphia Sixers, et il laisse la franchise californienne sans vraie option de rechange pour se renforcer. Du coup, les dirigeants ont donné à Green le salaire qu’il était censé toucher s’il n’avait pas effectué ce petit coup de pouce. ESPN annonce sa resignature pour 27,7 millions sur une saison.

La durée du contrat intrigue. Il n’y a cette fois-ci aucune option. L’intérieur All-Star sera donc libre de s’engager où bon lui semble l’été prochain et tout dépendra finalement de la direction prise par les Warriors en 2027. L’organisation disposera d’énormément de place sous le Cap, de 30 à 50 millions selon l’extension à venir pour Stephen Curry, et pourra éventuellement recruter… ou repartir de zéro.

En ne signant que pour un an, Draymond Green peut aussi attendre de voir ce qui se passe pendant la prochaine intersaison et ainsi prolonger aux Warriors pour moins cher si des recrues arrivent. Ou tout simplement aller voir ailleurs. Le futur Hall Of Famer a tout de même l’air déterminé pour finir sa carrière dans la Bay au côté de Steve Kerr, de Curry et, qui sait, peut-être de Klay Thompson s’il revient à San Francisco.

Les Warriors avaient un plan XXL avant de tenter LeBron