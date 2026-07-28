Golden State a multiplié les offensives pour attirer une superstar cet été, allant jusqu'à proposer quatre premiers tours de draft pour Giannis Antetokounmpo.

L'intersaison des Golden State Warriors aurait pu prendre une tout autre tournure. Si leur poursuite de LeBron James a occupé le devant de la scène, Shams Charania a révélé que les dirigeants californiens avaient multiplié les tentatives pour attirer une autre superstar avant de se tourner vers le quadruple MVP.

Leur offre pour Giannis

Invité du podcast de Stephen A. Smith, Shams Charania a expliqué que Golden State avait tenté sa chance dans le dossier Giannis Antetokounmpo.

Selon l'insider d'ESPN, les Warriors étaient prêts à envoyer quatre choix du premier tour de draft aux Milwaukee Bucks. La franchise du Wisconsin n'aurait toutefois jamais été intéressée par cette proposition, préférant finalement envoyer Giannis au Miami Heat.

Cette révélation montre jusqu'où Golden State était prêt à aller pour offrir une dernière véritable fenêtre de titre à Stephen Curry.

Jaylen Brown et Anthony Davis également ciblés

Avant même cela, les Warriors avaient également discuté avec les Boston Celtics d'un éventuel transfert de Jaylen Brown.

« Les Warriors auraient pu entrer dans la course à Jaylen Brown s'ils avaient accepté de céder environ quatre premiers tours de draft. Ils ont choisi de ne pas le faire. Les Warriors et les Celtics ont discuté d'un transfert de Jaylen Brown autour de la trade deadline. »

Shams Charania ajoute qu'un autre scénario aurait totalement pu changer la suite de l'intersaison, comme ça a été pas mal documenté ces derniers jours :

« Si les Warriors avaient réussi à récupérer Anthony Davis chez les Washington Wizards, ils auraient eu autant de chances que n'importe quelle autre équipe, voire davantage, de recruter LeBron James. »

Mais les Washington Wizards n'ont jamais réellement envisagé de se séparer de leur intérieur, refermant rapidement cette possibilité.

Une stratégie tournée vers l'avenir

Le fait que Golden State ait refusé d'aller jusqu'au bout dans le dossier Jaylen Brown peut aussi traduire une volonté de préserver une partie de son avenir. Sacrifier plusieurs premiers tours de draft aurait sans doute renforcé les chances de titre à court terme, mais au prix d'une reconstruction beaucoup plus difficile après la retraite de Stephen Curry. Autant ils étaient prêts à les lâcher pour Giannis, qui aurait directement démultiplié leur chance de viser le titre, autant ils n'ont pas souhaité aller jusque-là pour l'ancien Celtic.

Au final, les Warriors n'ont recruté ni Giannis Antetokounmpo, ni Jaylen Brown, ni Anthony Davis, ni LeBron James. Une série d'échecs qui explique en grande partie pourquoi leur intersaison apparaît aujourd'hui beaucoup plus calme qu'espéré.