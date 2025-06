Jonathan Kuminga, les Warriors vont faire cracher ses prétendants 🤐

Jonathan Kuminga représente l'un des dossiers à suivre lors de la prochaine Free Agency. Mécontent de son statut aux Golden State Warriors, le jeune talent de 22 ans sera agent libre protégé cet été. La franchise californienne a donc la possibilité de s'aligner sur toutes les offres extérieures pour le retenir.

Pour envisager un départ, il faudrait monter un sign-and-trade. Sa situation suscite d'ailleurs des intérêts : les Chicago Bulls, le Miami Heat et les Sacramento Kings le suivent. Mais Golden State compte bien faire grimper les enchères.

Et à l'approche de la FA, le GM des Dubs, Mike Dunleavy, s'est projeté concernant un avenir avec Kuminga.

"Chez un jeune joueur, j'aime voir de l'ambition personnelle. C'est ce que je vois, avant tout, dans ses commentaires. C'est un gars qui croit en lui, qui veut voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'au final, si nous parvenons à le faire revenir, nous pensons qu'il pourra faire certaines de ces choses ici.

Un rôle flou ? Tout cela va se régler au fur et à mesure. Honnêtement, tout va s'arranger. Et c'est ce qui déterminera si nous le ramenons et s'il veut revenir ici", a répondu le dirigeant de GS pour The TK Show.

Personnellement, malgré ce discours, je ne crois pas à un avenir de Jonathan Kuminga aux Warriors sur le long terme. Sans la blessure de Jimmy Butler, il aurait très peu joué en Playoffs. Et je ne le vois pas s'épanouir à Golden State sous les ordres de Steve Kerr.

Par contre, ce message peut s'adresser aux prétendants du Congolais. Les Warriors ne veulent pas se retrouver en position de faiblesse. Et si les offres (pour un sign-and-trade) sont insuffisantes, ils pourraient bien le garder, au moins sur le court terme.