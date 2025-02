Dire que l'on décrivait certains joueurs avec peu d'expérience et de références comme "intransférables" il y a encore quelques jours. Le séisme provoqué par le trade de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers a remis en question toutes nos croyances en la matière. Si même Doncic, unanimement considéré comme l'un des trois meilleurs joueurs NBA et de la planète, à seulement 25 ans, peut être tradé, sans en avoir formulé la demande, alors n'importe qui ou presque peut l'être.

Du coup, est-ce qu'il existe encore seulement un ou plusieurs joueurs dont la franchise n'accepterait strictement aucune offre ?

Nikola Jokic ? On imagine mal les Nuggets, qui ont conquis le premier titre de leur histoire grâce au Serbe, un basketteur fantastique, fiable physiquement et absolument pas attiré par les spotlights, se pencher sur la moindre proposition. Mais après tout, Luka Doncic n'avait jamais manifesté d'intérêt particulier pour les gros marchés et semblait tout à fait heureux à l'idée de prolonger pour un contrat super max, voire même de finir sa carrière à Dallas comme il l'a dit dans son message d'adieu.

D'après vous, y a-t-il, aujourd'hui, un ou des plusieurs joueurs intransférables en NBA ?

Giannis Antetokounmpo ? Avec les coups de pression mis dans un passé récent et les résultats en dents-de-scie des Bucks depuis le titre de 2021, la probabilité est un peu plus élevée. Néanmoins, on a plutôt eu l'impression que c'est Giannis lui-même qui tenait le flingue et avait la franchise à sa merci. C'est sous son injonction que Milwaukee a bougé pour faire venir Damian Lillard et recruter Doc Rivers. Si sportivement la situation ne s'arrange pas plus que ça, un départ du Greek Freak ne sera plus aussi impossible qu'il a pu paraître à un moment.

Shai Gilgeous-Alexander ? OKC veut gagner un titre avec le Canadien comme franchise player. Mais qui peut nous assurer que le Thunder aurait dit non à un échange entre Luka Doncic et "SGA" ? Shai est l'un des meilleurs joueurs du monde désormais, mais là aussi, si Luka Doncic peut être transféré, une offre XXL avec un joueur phare de la ligue et une armée de picks ferait au moins réfléchir Sam Presti;

Victor Wembanyama ? Avec son potentiel sans limites, on à peine à imaginer les Spurs accepter une offre, aussi folle soit-elle. Le Français n'a qu'effleuré son potentiel pour le moment et la suite est effrayante. Dans un ranking uniquement basé sur la trade value, il arriverait sans doute en tête avec Nikola Jokic. Ou Luka Doncic, si on ne vivait pas dans un monde où Nico Harrison est le General Manager des Dallas Mavericks.