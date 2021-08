La cure de jouvence des San Antonio Spurs a ses limites. Cela dit, à 29 ans, Doug McDermott sera l'un des joueurs les plus âgés du roster texan la saison prochaine.

Les San Antonio Spurs continuent de se reconstruire après deux saisons de suite sans playoffs. Pour encadrer une équipe rajeunie après les départs de DeMar DeRozan, Patty Mills et Gorgui Dieng notamment, RC Buford et Gregg Popovich avaient quand même besoin de quelques vétérans. Doug McDermott sera l'un de ceux-là. Le shooteur des Indiana Pacers débarque chez les Spurs dans le cadre d'un sign and trade.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, San Antonio récupère Doug McDermott, un 2e tour 2023 des Pacers et un échange de picks 2026, contre un 2e tour 2023 protégé. En retour, Indiana s'offre également une trade exception de plus de 7 millions de dollars.

Free agency : Tous les moves et signatures en direct

McDermott, 29 ans, a paraphé un contrat de 3 ans et 42 millions de dollars avec la franchise texane. Il sait déjà le rôle qu'il aura à San Antonio.

"Je vais apporter beaucoup de spacing. L'une de mes forces est ma capacité à me déplacer sans ballon et la pression que je peux mettre sur les défenses. Je dois créer des espaces pour que les jeunes puissent attaquer", a indiqué l'ancien ailier de Creighton.

La saison dernière, Doug McDermott tournait à 13.6 points de moyenne à 38% à 3 points. La saison précédente, il avait signé sa meilleure performance au niveau de l'adresse extérieure avec un exercice à 43% from downtown.

Kevin Durant en reprend pour 4 ans à Brooklyn, avec un énorme chèque