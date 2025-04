Dwight Howard fait également son entrée au Hall of Fame

Après Carmelo Anthony, Dwight Howard a également été choisi pour intégrer le Hall of Fame ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-intérieur du Orlando Magic va être intronisé dès sa première année d'éligibilité.

Sur le papier, il s'agit d'une décision logique. Au cours de sa carrière, en plus d'être l'un des visages de la ligue pendant plusieurs années, Howard a multiplié les accomplissements : All-Star à 8 reprises, présent dans une All-NBA par 8 fois, trois sacres de DPOY, champion NBA avec les Los Angeles Lakers en 2020 et champion olympique avec Team USA en 2008.

Au niveau de l'image, Howard avait aussi marqué les esprits en remportant le concours de dunks en 2008. Avec son fameux personnage de "Superman", il avait fait le show pour contribuer à l'intérêt du All-Star week-end.

Dans l'ensemble, au cours de ses 18 saisons en NBA, il a tourné à 15,7 points et 11,8 rebonds de moyenne. Pour rappel, l'annonce officielle est attendue pour samedi en marge du Final Four de la NCAA à San Antonio. Et les noms de Carmelo Anthony et Dwight Howard seront donc mentionnés. Avec peut-être même une double-intégration pour les deux hommes via la "Redeem Team".

Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird… Votre chouchou dans la liste des finalistes du HoF ?