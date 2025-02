Comme tous les ans à la même époque, les finalistes pour intégrer le Naismith Basketball Hall of Fame ont été révélés. Sur cette édition 2025, la "Redeem Team" (la Team USA qui a remporté les JO de 2008) s'est imposée en force. Car en plus de la sélection de l'équipe au complet, Carmelo Anthony et Dwight Howard, présents lors de cette campagne, sont les deux "grands" noms de cette cuvée chez les hommes.

All-Star à 10 reprises, 10ème meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, vainqueur de la NCAA avec Syracuse et figure marquante de Team USA, Melo a de grandes chances d'être introduit. Constat similaire pour Howard, sacré avec les Los Angeles Lakers en 2020 et joueur défensif dominant à son prime (trois trophées consécutifs de DPOY de 2009 à 2011).

Chez les femmes aussi, les candidates présentent un joli CV. Double championne à UConn puis quadruple championne en WNBA à Seattle et considérée comme l'une des meilleures meneuses de l'histoire, Sue Bird va bien évidemment être acceptée.

Deux autres talents risquent de faire l'unanimité : Sylvia Fowles, quadruple championne olympique avec Team USA, double championne WNBA à Minnesota et MVP en 2017 ; et Maya Moore, sacrée à deux reprises à UConn et à quatre reprises en WNBA à Minnesota.

Pour rappel, un jury anonyme de 24 personnes va désormais procéder à un vote. Et il faut au moins 18 voix pour intégrer le Hall of Fame. Verdict le 5 avril prochain...

La liste complète des finalistes :

Redeem Team (équipe)

Carmelo Anthony (joueur)

Danny Crawford (arbitre)

Billy Donovan (coach)

Mark Few (coach)

Dwight Howard (joueur)

Marques Johnson (joueur)

Jerry Welsh (coach)

Buck Williams (joueur)

Jennifer Azzi (joueuse)

Sue Bird (joueuse)

Sylvia Fowles (joueuse)

Maya Moore (joueuse)

Molly Bolin (joueuse)

Dušan Ivković (coach)

Micky Arison (contributeur)

Tal Brody (contributeur)

