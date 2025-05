Dwyane Wade critique Jimmy Butler : « Il ne regarde pas le panier »

Les anciens coéquipiers de Jimmy Butler ne sont pas tendres avec lui. En tout cas, ils ont exigeants et estiment qu'il aurait dû faire bien plus que ce qu'il a montré face à Minnesota, lors de l'élimination des Golden State Warriors en demi-finale de Conférence. Après Udonis Haslem l'autre jour, c'est Dwyane Wade qui a cette fois évoqué sa déception dans l'émission Time Out.

"Je n'ai pas aimé la manière dont il a approché le match. Je sais que Jimmy est un gars qui pense d'abord à passer le ballon. Il veut que ses coéquipiers le reçoivent et brillent. Mais à un moment, ça ne marche pas. Il faut s'y mettre. Il ne regarde pas le panier ! J'ai déjà vu ça chez lui lorsqu'il portait le maillot du Heat. Quand Pat Riley a dit qu'il ne lui donnerait pas de prolongation, ce n'était pas forcément à cause des blessures.

On a vu Jimmy dans la bulle. C'était un chien. Je l'ai vu lors des Finales contre Denver et il a fait la même chose qu'aujourd'hui : il n'a pas regardé le panier. Jimmy Butler est un bien trop bon basketteur pour que l'on ne voit pas son empreinte sur un match. Si tu ne tires pas, que tu es proche du panier et n'envoie pas le ballon vers le cercle, c'est de la mauvaise attaque. Ton équipe a besoin que tu le fasses".

Les oreilles de Jimmy Butler ont sifflé ces derniers jours. La saison prochaine sera importante pour les Warriors et pour lui. Il sera attendu au tournant pour prouver qu'il peut être un partenaire de jeu important pour Stephen Curry sur les dernières saisons de sa carrière.

