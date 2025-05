Les Golden State Warriors sont en vacances forcées après leur élimination en demi-finale de Conférence contre les Minnesota Timberwolves. Les Californiens ont dû jouer sans Stephen Curry sur la majeure partie de la série et on n'a pas vu la version de Jimmy Butler qui avait tracté Miami jusqu'en Finales en 2023. Butler n'a pas été loupé par l'un de ses anciens coéquipiers au Heat devenu consultant dans l'émission First Take d'ESPN : Udonis Haslem.

Haslem a tout simplement fait comprendre qu'à ses yeux Jimmy Butler n'était pas une superstar du calibre de certains autres grands joueurs de cette ligue.

"Aussi fort soit-il, cette histoire de 'Playoffs Jimmy' l'a placé au niveau de gars qui sont sans doute un peu au-dessus de lui. Les gens s'attendent à le voir être le Jimmy des playoffs tout le temps, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il est. C'est un joueur talentueux, mais il vous le dira lui-même, ce n'est pas le plus talentueux ou le plus rapide. C'est un gars intelligent, qui se nourrit des faiblesses et des erreurs adverses.

Il faut donner du crédit à Minnesota : ils ont mis Jaden McDaniels, Anthony Edwards et Julius Randle sur lui... Ce n'est pas un shooteur, il a besoin d'accéder à la raquette, mais dans ce cas il tombe sur Rudy Gobert, le meilleur protecteur de cercle.

Jimmy Butler a donné ce qu'il pouvait, mais il n'avait plus rien à donner contre cette équipe. Et c'est là qu'on voit la différence avec d'autres gars. Peu importe comment les équipes défendent sur LeBron ou D-Wade. Jayson Tatum et Jaylen Brown pareil. Ils marqueront leurs points peu importe ce que fait la défense. Jimmy n'est pas l'un de ces gars inarrêtables".

On sait que les choses ont parfois été tendues entre Jimmy Butler et Udonis Haslem à Miami.

"Je me foutais pas mal de savoir ce qu'il allait réaliser là-bas. J'étais juste intéressé par ce qu'on allait récupérer en échange de son départ", a conclu Haslem.

