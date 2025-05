Pourquoi une arrivée de Giannis Antetokounmpo aux Warriors n’est pas juste un fantasme

Giannis Antetokounmpo serait ouvert à l’idée de jouer ailleurs qu’aux Milwaukee Bucks. Ça, c’est la première étape. Nous ne sommes qu’en mai et les esprits de certaines franchises, celles encore en course, sont encore tournés sur la compétition et les playoffs. Mais pour la majorité des clubs, la saison prochaine a déjà débuté. La draft aura lieu dans un mois et le marché des Free Agents ouvre au premier juillet. Les Golden State Warriors, fraîchement éliminés par les Minnesota Timberwolves, vont bientôt concentrer toute leur attention sur l’intersaison afin de trouver comment renforcer encore un peu plus un effectif qui ne semblait finalement pas si loin de pouvoir jouer le titre si Stephen Curry ne s’était pas blessé.

Pour en revenir au « Greek Freak », cette ouverture d’esprit glissée dans la presse n’est peut-être qu’une introduction à une demande de transfert qui paraît inévitable. Son temps dans le Wisconsin pourrait toucher à sa fin et sa franchise, celle qui l’a drafté et développé, celle qu’il a mené au sommet avec un titre décroché en 2021, n’a aujourd’hui visiblement plus les atouts pour lui permettre de décrocher de nouvelles bagues. Un objectif non dissimulé par le multiple MVP.

C’est là que Golden State, organisation sacrée à quatre reprises au cours des dix dernières année, entre en jeu. Jusqu’alors peu cité, un trade de la superstar dans la Bay est pourtant une possibilité crédible. Nous ne serions d’ailleurs pas surpris que cette destination potentielle gagne peu à peu du crédit alors que ce sont pour l’instant Houston, San Antonio ou encore Miami qui reviennent fréquemment dans les discussions.

Les Golden State Warriors ont plein de tours de draft à refourguer

Les Warriors ont tout de même quelques arguments à faire valoir. Déjà, ils ont finalement une belle collection de tours de draft. Les leurs. C’est basique mais à une époque où les équipes se les échangent tous les quatre matins, c’est déjà un avantage sur la moitié de la ligue. Si Mike Dunleavy voulait faire sauter tout son trésor de guerre, il pourrait refourguer quatre premiers tours non protégé et même cinq swaps. Soit 9 picks. Les envoyer tous pour Giannis Antetokounmpo n’aurait pas de sens mais il peut en inclure 6 (les quatre premiers rounds et deux droits de swap) pour satisfaire les Bucks et leur présenter l’hypothèse d’une reconstruction avec une armada de tours de draft.

Ça ne suffirait évidemment pas. Il faut une autre pièce centrale dans ce deal. Un certain Jonathan Kuminga vient peut-être de faire remonter sa valeur en scorant 30, 23 puis 26 points lors des trois derniers matches des Dubs en playoffs. Devenu injouable après avoir perdu la confiance de Steve Kerr, le jeune ailier est revenu dans la rotation en force au second tour. Peut-être qu’il a montré qu’il pouvait s’affirmer comme un joueur à 20 points par match (16 de moyenne l’an passé). Peut-être que Milwaukee s’intéresse à son profil.

Kuminga va devenir restricted free agent cet été. Mais très peu d’équipe ont plus de 20 millions sous le cap pour lui offrir le salaire qui va avec ses ambitions et le statut auquel il espère pouvoir prétendre. Un sign&trade, que ce soit ou non pour Giannis, est la meilleure option financière et sportive aussi bien pour lui que pour Golden State. Un package incluant le Congolais de 22 ans (encore jeune !) plus les 6 picks mentionnés, ça commence déjà à avoir plus d’allure.

Ce n’est pas encore au niveau des offres théoriques du Oklahoma City Thunder, des Houston Rockets ou des San Antonio Spurs. Mais justement, le mot clé, c’est théorique. Le Thunder ne bouleversera pas sa jeune équipe – la plus jeune de la ligue ! – sauf échec retentissant. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont dans une bonne position pour aller en finales NBA, voire même gagner le titre (il y a encore trois séries à gagner cela dit). Les Rockets seront intéressés et ils auront les arguments mais ils ne seront pas forcément dans la même situation d’urgence que les Warriors. Peut-être même qu’ils seront réticents à céder Amen Thompson. De ce qui se dit en coulisses, le front office apprécierait vraiment le noyau dur en place. Quant aux Spurs, ils sont tout de même sur une timeline un peu différente de celle d’Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo veut jouer avec Stephen Curry

En fait, l’une des grandes questions autour de ce dossier consiste à savoir si les dirigeants des Bucks laisseront un peu le choix ou non à leur superstar. Si jamais c’est la franchise qui prend la décision de le trader, sans qu’il en fasse la demande, alors elle cherchera à obtenir le meilleur package disponible sans prendre en compte les préférences de son joueur. Mais ce n’est a priori pas la posture du club. Milwaukee espère encore le convaincre de rester. Du coup, si c’est lui qui réclame son départ, comme d’autres stars l’ont fait récemment, il est possible qu’il dispose d’un droit de regard sur l’équipe dont il défendra les prochaines couleurs. En théorie, rien n’oblige le front office à l’écouter. Dans les faits, les meilleurs joueurs finissent par obtenir gain de cause.

Giannis Antetokounmpo a souvent affiché une vraie complicité avec Stephen Curry. Et cette proximité n’est pas un faux semblant. En février dernier, le Grec s’est pointé par surprise à une fête organisée par le futur Hall Of Famer de Golden State et il aurait laissé comprendre qu’il ne refuserait pas une opportunité de jouer avec lui dans le futur. Curry ayant déjà 37 ans, ce futur ne peut être que proche. Sur le très court terme, s’associer avec Steph et Butler (et Draymond) est plus intéressant dans l’optique de gagner un titre que de jouer avec les jeunes Alperen Sengun ou Victor Wembanyama. Les Warriors ont aussi montré depuis une décennie maintenant qu’ils font partie des meilleures organisations du sport US. Il y sera chouchouté, même après le départ de Curry.

Concernant le deal, d’autres pièces peuvent être ajouter. Brandin Podziemski, Moses Moody… peu importe. Si jamais les Bucks tiennent absolument à récupérer leurs propres tours de draft, ceux qui sont actuellement en la propriété des New Orleans Pelicans ou des Atlanta Hawks, les négociations peuvent être étendues à plusieurs équipes. Les Hawks prendraient-ils Podziemski s’il fallait rendre un pick aux Bucks ? Même question pour les Pelicans. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a des options et de la matière pour travailler. Ne soyez pas surpris si Giannis Antetokounmpo porte du bleu et du jaune en octobre prochain.