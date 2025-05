Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 102-127

Warriors @ Wolves : 110-121

Boston 2-3 New York

Les Celtics étaient dos au mur cette nuit, sans Jayson Tatum et avec la perspective de quitter les playoffs en cas de défaite. Pour la première fois de la série, Boston a gagné à la maison, en montrant du coeur et de l'adresse pour rester en vie. Avec 22 paniers à 3 points marqués, un Derrick White de gala (34 pts), un Jaylen Brown en jambes (26 pts, 12 asts, 8 rbds) et des Knicks à côté du sujet en deuxième mi-temps, les joueurs de Joe Mazzulla ont repoussé l'échéance. A moins qu'ils n'aient vraiment relancé la série ?

Mazzulla avait innové en l'absence de Tatum, en relançant Kristaps Porzingis dans le cinq. L'option n'a pas été probante puisque le Letton n'a joué que 12 minutes et a été de nouveau anecdotique. Luke Kornet (10 pts, 9 rbds) a fait bien mieux en sortie de banc.

Du côté des Knicks, l'adresse a été en berne (35%) et on n'a pas retrouvé l'équipe équilibrée et vaillante de trois des quatre matches précédents. Jalen Brunson (22 pts) n'a pas fait d'exploits et New York devra montrer plus de choses en attaque et au global pour définitivement terrasser le champion en titre dans 48 heures au Madison Square Garden.

Golden State 1-4 Minnesota

Les Timberwolves sont de retour en finale de Conférence. Pour la deuxième année de suite, Minnesota va jouer pour une place en Finales NBA. Les joueurs de Chris Finch ont terminé le job à domicile contre les Warriors, profitant de l'absence de Stephen Curry et des limites offensives de leur adversaire. Le bon match de Brandin Podziemski (28 pts, record en carrière en playoffs) et les efforts en sortie de banc de Jonathan Kuminga (26 pts) n'ont pas suffi. Les Wolves ont suffisamment bien géré Jimmy Butler (17 pts à 4/11) et imposé leur efficacité pour ne pas trembler.

Julius Randle a encore été époustouflant (29 pts à 13/18), Anthony Edwards étant davantage playmaker (22 pts, 12 asts) et Rudy Gobert tranchant dans la peinture (17 pts, 8 rbds à 8/9).

Les Wolves peuvent potentiellement avoir cinq jours de repos avant la finale de Conférence si OKC et Denver disputent un game 7. La fraîcheur dont ils bénéficient grâce aux deux 4-1 qu'ils ont passé aux Lakers et aux Warriors aura son importance au bout du compte.