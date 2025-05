Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Cavs : 114-105

Nuggets @ Thunder : 105-112

Cleveland 1-4 Indiana

Pour la cinquième fois en cinq matches cette saison, Cleveland a perdu (114-105) à domicile contre Indiana. Ce sera la dernière fois, puisque les Pacers ont décroché leur qualification avec brio pour la finale de Conférence, écartant la meilleure équipe de la Conférence Est durant la saison régulière. Cette mise hors d'état de nuire aura été sèche, sans appel et convaincante de la part de Tyrese Haliburton et de ses camarades, qui ont su profiter des problèmes de blessures des Cavs sur cette série, mais ont aussi montré une vraie supériorité collective et une capacité à s'emparer des moments-clés.

On a cru un temps que Cleveland allait réduire l'écart, après un démarrage canon fomenté notamment par Donovan Mitchell. Les Cavs ont remporté le 1er quart-temps (31-19), avec 13 points du seul Mitchell, pourtant rapidement sur une jambe et contraint d'aller fréquemment se soigner. Comme souvent depuis le début de cette post-saison, les Pacers n'ont pas abdiqué et ont pris leur mal en patience. Alors que l'énergie des locaux s'érodait, le moral et la confiance des visiteurs grimpaient petit à petit en flèche.

A coups de pétards à longue distance de Tyrese Haliburton (31 pts, 8 asts, 6 rbds), Indiana est revenu dans le match et a même donné un coup d'accélérateur terrible au retour des vestiaires (33-20 dans le 3e QT), Cleveland ne marquant pas le moindre panier pendant plus de 7 minutes...

Défensivement, malgré la présence du DPoY Evan Mobley (24 pts, 11 rbds) et d'une escouade convaincante en saison régulière, les Cavs ont alors pris l'eau, laissant le jeu rapide et altruiste des Pacers s'exprimer, en pouvant seulement s'accrocher et rester au contact. L'adresse extérieure (42%) d'Indiana a encore fait très mal. Au moins autant que la maladresse de Mitchell (8/25), Garland (4/16) ou Strus (0/9), incapables de sauver la patrie.

THE DAGGER FROM TURNER 🔥 THE WAVE FROM HALIBURTON 👋 THE PACERS ELIMINATE THE CAVS‼️ pic.twitter.com/NMf2QA0WTE — ESPN (@espn) May 14, 2025

Haliburton a fait un grand match, sans avoir besoin cette fois de tuer l'adversaire au buzzer. Le reste du groupe s'est montré soudé et a activement participé à cet upset qui ramène les Pacers en finale de Conférence, un an après ce que beaucoup avaient décrit comme un accident. Indiana n'est pas là par hasard et attend maintenant le vainqueur de la série entre New York et Boston, avec une vraie chance de revivre la même finale de conf' qu'il y a pile 25 ans face aux Knicks...

Jayson Tatum : rupture du tendon d"Achille et fin de saison !

Oklahoma City 3-2 Denver

La série la plus disputée de ces demi-finales à l'Ouest continue de tenir ses promesses. Au terme du prochain match, il y aura soit qualification du Thunder, soit assurance de disputer un bouillant game 7, comme avaient déjà dû le faire les Nuggets au tour précédent.

Cette nuit, OKC a pris l'avantage en survivant à un match de titan de Nikola Jokic (44 pts, 15 rbds, 5 asts à 17/25) et en effaçant un retard de 11 points dans le 2e quart-temps, alors que Denver semblait avoir trouvé la recette pour venir à nouveau s'imposer au Paycom Center. Les joueurs de David Adelman ont d'ailleurs entamé le 4e quart-temps en tête (86-78), mais le finish a été plus percutant de la part de l'équipe n°1 en saison régulière.

Emmené par Shai Gilgeous-Alexander (31 pts, 7 asts, 6 rbds), mais aussi par six de ses camarades à au moins 10 points, le Thunder a eu plus de sang froid dans le money time. Jokic a pourtant égalisé à 103-103 sur un tir énorme à 3 points à 1:40 de la fin, mais Jalen Williams, puis "SGA", ont enfilé le costume de clutch player pour lui répondre et donner une avance définitive à leur équipe.

Ce panier, pour donner 6 points d'avance au Thunder, est sans doute à cette heure le plus important de la carrière du Canadien.

Shai Gilgeous-Alexander hits the biggest bucket of his career. Dagger bucket to put OKC up 3-2. pic.twitter.com/yRTwRyRYRJ — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) May 14, 2025

Il faut souligner l'importance de Lu Dort, dont les trois paniers à 3 points en deux minutes dans le 4e quart-temps ont aidé OKC à recoller. Jamal Murray a marqué 28 points, mais aucun autre joueur des Nuggets n'a pu apporter davantage que 13 points.