Dylan Harper blessé : le pire et le meilleur scénario révélés

Le rookie des Spurs souffrirait des ischios et plusieurs scénarios sont évoqués, du simple « day-to-day » à plusieurs semaines d’absence.

Les Spurs retiennent leur souffle pour Dylan Harper. Sorti sur blessure lors du Game 2 face au Thunder, le rookie pourrait aussi bien revenir très vite… que manquer une bonne partie des finales de conférence Ouest.

San Antonio s’est incliné 122-113 mercredi soir à Oklahoma City, mais l’inquiétude principale concerne désormais l’état physique de Dylan Harper.

Le meneur rookie s’est blessé à la jambe droite durant le troisième quart-temps, visiblement au niveau des ischios-jambiers.

Selon le médecin du sport Evan Jeffries, plusieurs scénarios sont actuellement possibles selon la gravité exacte de la blessure.

Le meilleur scénario serait une simple tension musculaire, ce qui placerait Harper en day-to-day (au jour le jour) avec un possible retour dès le Game 3.

En revanche, si les examens révèlent une véritable élongation des ischios, les délais pourraient rapidement s’allonger :

Grade I : une à deux semaines d’absence

Grade II : trois à six semaines

« Je dirais que son statut pour le Game 3 est totalement incertain si c’est réellement un problème aux ischios », explique Jeffries.

La blessure est survenue après un choc avec Chet Holmgren lors d’un rebond à 4 minutes 50 de la fin du troisième quart-temps.

En retombant, Harper a semblé immédiatement grimacer avant de quitter le terrain. Les images laissent aussi penser que le problème avait peut-être commencé quelques possessions plus tôt après une action face à Shai Gilgeous-Alexander.

Après sa blessure, il était revenu du vestiaire en courant, pas totalement à l’aise, mais visiblement prêt à jouer. Finalement renvoyé au vestiaire, il semblait très frustré.

Dylan Harper came running out the locker room ready to return to the game and was instantly sent back Harper was visibly frustrated pic.twitter.com/xv4vHh7q54 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 21, 2026

Mais cette volonté de revenir à ce moment-là signifiait-il que sa blessure était moins grave que ce qu’on pouvait craindre ? Difficile à dire, mais les fans des Spurs l’espèrent fortement.

Avant sa sortie, Harper avait inscrit 12 points avec 3 passes et 2 rebonds en 25 minutes. Son absence potentielle représenterait un énorme problème pour San Antonio, déjà privé d’un De’Aaron Fox diminué par une blessure à la cheville.

Dylan Harper, le joueur dont les Spurs ne peuvent pas se passer

La série entre les Spurs et le Thunder est actuellement à égalité 1-1 avant le Game 3 prévu vendredi au Texas.