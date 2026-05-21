Le Thunder a répliqué. Battu lors du Game 1, Oklahoma City a égalisé contre les San Antonio Spurs (122-113), porté par un Shai Gilgeous-Alexander plus agressif et par un collectif plus profond. Mais au-delà du score, une image inquiète déjà côté texan : la sortie de Dylan Harper, touché aux ischios, dans une série où chaque créateur compte. Un point évoqué dans le CQFR du jour par Antoine Pimmel et Théophile Haumesser.

Une blessure qui change l’équilibre

Le match a d’abord été marqué par la fatigue. Le Game 1, disputé jusqu’en double prolongation, a pesé sur les jambes, les rotations et la lucidité des deux équipes. Jalen Williams est sorti côté Thunder, Dylan Harper côté Spurs. Deux blessures susceptibles de peser lourd sur la suite.

Pour San Antonio, l’impact a été immédiat. Sans De’Aaron Fox, déjà touché à la cheville, la sortie de Dylan Harper a privé les Spurs d’un deuxième créateur capable d’attaquer la défense d’OKC sur le dribble.

« Sa sortie fait beaucoup de mal. Il est percutant », a résumé Antoine.

Avant sa blessure, Harper avait encore montré pourquoi son profil est devenu indispensable. En seulement 25 minutes, il a inscrit 12 points, mais son influence dépassait largement la ligne de stats. Sa puissance balle en main a posé problème même à Lu Dort, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA.

« Tu as vu combien de fois un mec qui drive sur Dort et Dort recule ? », a souligné Antoine. « Harper drive comme si c’était du beurre. »

Sans Harper, trop de pression sur Castle ?

La sortie de Dylan Harper a aussi accentué un problème déjà visible : les pertes de balle. Les Spurs en ont commis 21, dont 9 pour Stephon Castle, après ses 11 ballons perdus du Game 1. Castle a produit offensivement, avec 25 points et 8 passes, mais la pression défensive du Thunder a fini par l’user.

« Si je devais pointer un élément du jeu des Spurs, vraiment ce qui leur aura coûté ce match, c’est clairement les balles perdues », a expliqué Théophile.

Oklahoma City a défendu plus haut, coupé les lignes de passe vers Victor Wembanyama et transformé les erreurs texanes en points rapides. Dans ce contexte, l’absence simultanée de Fox et Harper réduit fortement la marge de manœuvre de San Antonio.

« Si tu as ni Fox ni Harper, je pense que la rotation de San Antonio est trop courte », estime Théo.

Une série déjà suspendue à sa santé

Les Spurs peuvent repartir d’Oklahoma City avec une certitude : ils ont fait leur travail en récupérant l’avantage du terrain dès le premier match. Mais la suite dépendra en grande partie de l’état de santé de Dylan Harper.

Car même avec un Victor Wembanyama encore très complet (21 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 contres), San Antonio a besoin de joueurs capables de créer, d’agresser et d’alléger la pression autour de lui. Harper est déjà l’un de ceux-là.

« En première mi-temps j’ai eu le sentiment qu’il y a des moments où c’était Dylan Harper le meilleur joueur des Spurs », a même noté Théo.

C’est peut-être le vrai enseignement de ce Game 2 : à 20 ans, Dylan Harper n’est plus seulement un rookie prometteur dans la rotation. Il est déjà l’un des joueurs dont les Spurs ne peuvent presque pas se passer.

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