Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Dylan Harper

Le deuxième choix de la draft des San Antonio Spurs souffre d’une déchirure au mollet et il sera absent plusieurs semaines.

La jeune carrière de Dylan Harper est faite de coups d’arrêt. L’an dernier, alors qu’il brillait pour ses débuts en NCAA au point de concurrencer Cooper Flagg, il a été écarté des parquets suite à une blessure et il n’a plus été aussi tranchant à son retour. Des mois plus tard, le meneur partait très fort en NBA aux San Antonio Spurs. Mais voilà qu’il va devoir là encore observer une période de repos au moment où il montait en puissance.

Les nouvelles sont tombés suite à sa blessure lors du dernier match contre les Phoenix Suns. Et elles ne sont pas rassurantes. Selon ESPN, le rookie souffre d’une déchirure au mollet et le voilà indisponible pour plusieurs semaines.

Les éperons se retrouvent désormais privés de leurs deux meneurs puisque De’Aaron Fox est aussi touché aux ischios et n’a toujours pas joué cette saison.