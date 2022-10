Elie Okobo rentre un… Eurostep du milieu de terrain ?!

Le panier du weekend nous vient de Monaco et de l'international français Elie Okobo, avec un... eurostep du milieu du terrain !

Elie Okobo a gagné en expérience avec l'équipe de France, pour sa première campagne avec les Bleus à l'EuroBasket 2022. Le nouveau joueur de l'AS Monaco, passé par la NBA et les Phoenix Suns avant de revenir en Betclic Elite, est prêt à dominer le championnat et à être l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Pour ce faire, réussir des actions incroyables et spectaculaire est un pré-requis.

C'est ce qu'Okobo a fait ce week-end sous les couleurs monégasques, avec ce shoot lunaire, sorte d'eurostep depuis le milieu du terrain, contre Gravelines-Dunkerque.

L'AS Monaco s'est imposée 93-85, avec 13 points et 3 passes pour Elie Okobo, et occupe la première place de Betclic Elite avec 4 victoires en 4 matches.

