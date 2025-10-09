Embrouille : Jaylen Brown se chauffe avec Vince Williams Jr.

Échauffourée en présaison : Jaylen Brown repousse Vince Williams Jr. après une faute musclée ; double technique et rideau.

Petit coup de chaud entre Boston et Memphis cette nuit. Jaylen Brown a méchamment repoussé Vince Williams Jr. après une faute appuyée sur une pénétration. Disons qu'il a tiré un peu bêtement le bras de la star des C's et que ce geste n'avait pas forcément sa place en présaison.

Les deux joueurs ont été immédiatement séparés puis sanctionnés d’une faute technique chacun, histoire de calmer le jeu. L’action, captée par les caméras et relayée sur les réseaux, a brièvement tendu l’atmosphère sans déborder ensuite.

Sur le fond, rien d’illogique. Williams Jr. s’est taillé une réputation de chien de garde, et la présaison sert aussi à poser le ton physique. Brown, lui, envoie le message attendu : pas de cadeau, même en octobre. Le match a repris dans la foulée, sans autre incident notable.

Vidéo (en anglais) de l'altercation entre Jaylen Brown et Williams :