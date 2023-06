En galère pour compléter l’effectif, les Suns mettent à l’essai deux joueurs disparus

Jabari Parker et Stanley Johnson vont essayer de prouver aux Phoenix Suns qu’ils sont dignes de rejoindre l’équipe.

Les Phoenix Suns sont déjà au-dessus de la Luxury Tax simplement avec leurs quatre joueurs les mieux payés : Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal et Deandre Ayton. Un quatuor monstrueux qui pèse plus de 160 millions. Alors c’est évidemment une base très solide mais c’est à se demander comment la franchise de l’Arizona va entourer ses meilleurs éléments. Visiblement en allant chercher loin des anciens prospects prometteurs qui ont disparu de la circulation.

Selon Chris Haynes, les dirigeants et les coaches ont prévu un workout réunissant de nombreux free agents dont Jabari Parker et Stanley Johnson. Le premier nommé, drafté en deuxième position en 2014, a un temps été présenté comme une future superstar avant que des blessures au genou viennent perturber sa carrière. Au final, il n’a joué que 310 matches en NBA en presque dix ans et son dernier passage dans la ligue remonte à deux saisons, aux Boston Celtics.

L’ailier de 28 ans espère refaire son trou. Il peut sans doute apporter du scoring en sortie de banc mais ce n’est vraiment pas dit que ce soit ce dont les Suns ont besoin. Le profil de Johnson, huitième choix de la draft 2015, colle déjà un peu plus. L’ailier est censé pouvoir assurer de la défense et du scoring extérieur. Il tournait à 45% de réussite à trois-points l’an dernier mais sur un tout petit échantillon. C’est peu probable que l’un des deux gagne sa place dans l’effectif.

