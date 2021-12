Enes Kanter « prêt à éduquer » LeBron James sur la Chine

Enes Kanter ne lâche décidément pas LeBron James. Depuis plusieurs semaines, l'intérieur des Boston Celtics multiplie les sorties pour dénoncer les conditions des travailleurs en Chine, notamment avec Nike. Et le Turc a déploré l'attitude du King, toujours prêt à défendre ses idées aux Etats-Unis mais moins regardant à l'étranger selon lui.

Avec le buzz provoqué par ses propos, Kanter continue de s'exprimer allègrement sur l'ailier des Los Angeles Lakers. Ainsi, il s'est dit prêt à "éduquer" James sur la question de la violation des droits de l'homme en Chine.

"Bien sûr, j'aimerais m'asseoir et lui parler. Je suis sûr que ça serait une conversation très inconfortable pour lui. Je ne sais pas s'il en aura envie. Mais je vais rendre cela très confortable pour lui. Je ne sais pas s'il est assez instruit, mais je suis là pour l'éduquer et je suis là pour l'aider, parce que ce n'est pas une question d'argent.

Il s'agit de moralité, de principes et de valeurs, de ce que vous défendez. Il y a des choses bien plus importantes que l'argent. Si LeBron arrêtait de gagner de l'argent maintenant, ses petits-enfants et petits-enfants et petits-enfants pourraient avoir la meilleure vie possible.

Je pense qu'il est vraiment temps pour les athlètes de défendre les choses auxquelles ils croient... pas seulement aux Etats-Unis... mais dans le monde entier", a réclamé Enes Kanter pour ESPN.