LeBron James répond aux attaques d’Enes Kanter

Depuis plusieurs jours, Enes Kanter a multiplié les critiques sur LeBron James sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Car l'intérieur des Boston Celtics dénonce notamment les conditions des travailleurs en Chine, notamment avec Nike.

Ainsi, le Turc déplore l'hypocrisie de l'ailier des Los Angeles Lakers. Très actif pour le combat pour la justice sociale aux Etats-Unis, le King serait moins regardant à l'étranger selon Kanter. Et à l'occasion du match entre les Celtics et les Lakers (108-130), les deux hommes se sont croisés.

Forcément, James n'a pas échappé aux questions à ce sujet.

Sur le parquet, avant l'échauffement, ils se sont aussi croisés, mais sans se dire un mot. Pourtant, sur ses chaussures, Enes Kanter a encore piqué la superstar : on voyait LeBron James en train de s'agenouiller devant le président chinois Xi Jinping.

Il aurait été probablement plus sain pour les deux hommes de discuter.

Enes Kanter's really going up against LeBron with these kicks pic.twitter.com/aAvYKYkYmt

— NBA Memes (@NBAMemes) November 20, 2021