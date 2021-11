LeBron James secoue sérieusement les Lakers !

Malgré le retour de LeBron James, les Los Angeles Lakers n'ont pas gagné. Auteurs d'un début de saison poussif, les Californiens se sont ainsi inclinés face aux Boston Celtics (108-130). Bien trop irréguliers, les Angelenos retrouvent un bilan négatif : 8 victoires pour 9 défaites.

Absent sur blessure ces dernières semaines, le King réalisait pourtant son come-back sur ce match. Mais le natif d'Akron n'a pas suffit. A la hauteur individuellement (23 points, 6 rebonds), l'ailier n'a pas été capable d'endiguer les problèmes collectifs des Lakers.

Au terme de cette défaite, le joueur de 36 ans a ainsi poussé un coup de gueule.

"On ne se dit jamais : 'il nous reste 65 matches'. Il est certain que nous devons mieux jouer, peu importe qui se trouve dans l'équipe. Nous avons notre système et nous devons évidemment progresser pour pouvoir jouer, peu importe qui se trouve sur le terrain, nous pouvons jouer à un haut niveau.

Il n'y a pas de panique. Mais il devrait y avoir un certain sens de l'urgence chaque fois que nous prenons place sur le terrain. Ce n'est jamais aussi mauvais ou aussi bon que ça en a l'air. Je reste donc équilibré tout au long de l'aventure.

Je comprends qu'il s'agit d'une énorme tâche. C'est un processus pour nous. Et je me suis toujours senti à l'aise quand les choses sont inconfortables, donc j'ai hâte que le processus nous permette d'essayer de nous améliorer.

Je n'essaie pas. Nous allons devenir plus fort. Nous allons nous améliorer", a assuré LeBron James face à la presse.