Enorme double-double et victoire, Maxime Raynaud superstar !

Dans une saison compliquée pour les Sacramento Kings, chaque victoire a presque des allures d’événement. Celle obtenue face aux Chicago Bulls l’est d’autant plus qu’elle a été portée par un Français. Maxime Raynaud a signé l’un de ses meilleurs matchs en NBA avec 26 points, 11 rebonds et 3 contres, confirmant qu’il est en train de s’installer comme l’une des bonnes surprises (la seule ?) de la saison pour Sacramento.

Dans son duel avec Guerschon Yabusele, son compatriote côté Bulls, le rookie a largement pris l’ascendant. Mais au-delà de la confrontation franco-française, c’est surtout l’impact global du pivot qui a marqué la rencontre.

Avec désormais plus de 10 points et 7 rebonds de moyenne sur la saison, Maxime Raynaud continue de franchir des paliers.

« La manière dont on a gagné est encore meilleure »

Pour Sacramento, cette victoire avait une saveur particulière : c’était la première à domicile depuis le 16 janvier. Un soulagement pour toute l’équipe. Raynaud l’a reconnu après la rencontre.

« C’était incroyable comme sensation. Et je pense que la manière dont on l’a fait était encore meilleure. On finit avec 33 passes décisives, et on l’a vraiment ressenti sur le terrain : on partageait la balle, on défendait dur, on jouait les uns pour les autres. C’était vraiment génial. »

Le Français a insisté sur un point : les statistiques individuelles n’ont de valeur que si elles servent la victoire.

« Les points, les rebonds… ce sont juste des moyens d’arriver à l’objectif final : gagner. Quand on perd, ce sont souvent des stats vides. Mais si tu peux apporter quelque chose à l’équipe, que ce soit sur le terrain ou simplement avec l’énergie, alors ça compte vraiment. »

L’influence de Russell Westbrook

Dans le vestiaire des Kings, Raynaud bénéficie aussi d’un mentor particulier : Russell Westbrook, toujours très présent auprès des jeunes joueurs. Le rookie ne cache pas l’importance du meneur vétéran auteur d'un nouveau triple-double cette nuit.

« D’abord, c’est une légende du jeu. Tout ce qu’il nous dit sur le basket, ce sont des petits trésors qu’il faut savoir écouter et absorber. »

Mais l’impact de Westbrook dépasse largement les conseils techniques.

« C’est quelqu’un de très joyeux, très motivé, qui apporte énormément d’énergie et de bonne humeur dans le vestiaire. En même temps, il reste un professionnel d’un niveau incroyable et il montre l’exemple aux rookies, mais aussi à toute l’équipe. »

Raynaud insiste aussi sur l’éthique de travail du MVP 2017.

« On parle d’un joueur qui a signé 28 triple-doubles. On ne fait pas ça seulement avec du talent. C’est un travailleur incroyable et un très grand humain. Je n’ai que des choses positives à dire sur lui. »

Une connexion qui facilite son jeu

Sur le terrain, la connexion entre les deux joueurs se voit clairement. Raynaud est particulièrement efficace près du cercle, et il reconnaît que le jeu collectif de Sacramento l’aide beaucoup.

« Ça a toujours été une force dans mon jeu. Mais quand tu l’associes à un passeur élite comme Russ et à un basket collectif comme celui qu’on joue, ça devient beaucoup plus simple. »

Face aux Bulls, Sacramento a complètement contrôlé la peinture, remportant ce secteur 68 points à 36. Un domaine où Raynaud a fait la différence. Le rookie explique que tout commence par la création d’un avantage dès le début des possessions.

« Si tu poses un écran dur ou qu’un coéquipier attaque le cercle et que tu plonges fort vers le panier, tu crées un avantage. Si la défense ne réagit pas, c’est un lay-up. Et si elle s’effondre dans la raquette, alors c’est un tir ouvert à trois points. »

Une lecture simple mais efficace pour ce joueur au cerveau bien fait formé à la prestigieuse université de Stanford.

« L’idée, c’est juste de créer un avantage tôt dans la possession, souvent avec le pick-and-roll, et ensuite de lire les rotations défensives. »

Un rookie qui prend confiance

Maxime Raynaud a également disputé 38 minutes lors de cette rencontre, preuve de la confiance grandissante du staff. Et visiblement, la charge physique commence à devenir plus naturelle pour lui.

« Je n’ai même pas eu l’impression d’avoir joué 38 minutes, donc c’est plutôt bon signe. Quand tu es en pleine condition physique, tu peux prendre quelques rebonds de plus, poser quelques écrans de plus, courir un peu plus. »

Après quelques mois d’adaptation au rythme NBA, le rookie se sent désormais plus à l’aise.

« Je suis clairement dans une meilleure situation qu’il y a trois ou quatre mois. J’ai appris à gérer le rythme, la condition physique, la récupération… tout ça progresse. »

Une montée en puissance qui tombe à point nommé pour Sacramento et qui confirme surtout une chose : Maxime Raynaud est peut-être bien en train de devenir l’une des très belles surprises françaises de la saison NBA.

