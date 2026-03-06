Westbrook explose en conf de presse et s’emporte après les journalistes

Très remonté après la nouvelle défaite de Sacramento, Russell Westbrook a vivement recadré plusieurs journalistes en conférence de presse.

La saison des Sacramento Kings continue de sombrer. Battus une nouvelle fois cette nuit par les Pelicans, les Californiens ont atteint la barre des 50 défaites, avec encore 19 matchs à disputer. Pire bilan de la ligue, attaque et défense parmi les plus faibles de NBA… et une tension de plus en plus palpable autour de l’équipe.

En conférence de presse, Russell Westbrook a laissé éclater sa frustration face aux journalistes locaux. Une séquence tendue, durant laquelle le meneur s’est directement confronté à plusieurs questions sur l’état de l’équipe.

Interrogé sur l’objectif des 19 derniers matchs de la saison, Westbrook a d’abord répondu de manière assez simple.

« Aller sur le terrain et se battre. C’est notre métier. On est des professionnels, on joue, on se bat… et c’est tout ce qu’on peut faire. »

Mais très vite, le ton change. Le meneur renvoie la question aux journalistes présents.

« Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Parce que vous avez toujours beaucoup d’avis, vous avez toujours des choses à dire. »

La salle reste silencieuse quelques secondes, ce qui agace encore davantage Westbrook.

« C’est intéressant… personne n’a rien à dire maintenant. Pourtant, vous avez beaucoup d’opinions sur ce qu’on fait, sur la manière dont on joue et sur ce qu’on devrait faire. »

« Vous parlez sans connaître le contexte »

La discussion devient ensuite plus directe lorsqu’un journaliste évoque le bilan catastrophique de Sacramento. Westbrook coupe immédiatement.

« Vous faites beaucoup de déclarations générales sans connaître le contexte. D’où vous vient ce contexte ? Vous êtes aux entraînements ? Vous assistez à nos séances vidéo ? Vous êtes présents au quotidien dans le bâtiment ? Donc vous parlez sans connaître le contexte. »

Puis il attaque frontalement :

« Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez absolument pas. Et pourtant vous faites des commentaires comme si vous saviez qui je suis. »

Lorsque le journaliste précise qu’il parle uniquement du joueur, Westbrook répond :

« Non, vous ne connaissez rien de moi. Merci de le reconnaître. »

« On a le pire bilan, et alors ? »

Un journaliste rappelle ensuite la réalité sportive : « Vous avez le pire bilan de la NBA et vous êtes dans les trois pires équipes en attaque comme en défense cette saison. » Réponse sèche du meneur :

« Très bien. »

Mais Westbrook précise que ce n’est pas la critique sportive qui le dérange.

« Ça, tout le monde l’a déjà dit. Mais ce n’est pas la seule chose qui est racontée. Vous avez beaucoup de choses à dire sur nous. C’est le moment de les dire. »

Le meneur explique ensuite la raison de son intervention : protéger le vestiaire.

« J’ai passé beaucoup d’années dans cette ligue, dans différentes organisations, avec beaucoup de médias. Et dans cette équipe, on a énormément de jeunes joueurs qui découvrent tout ça. »

Selon lui, certaines critiques dépassent largement l’analyse sportive.

« Votre travail, c’est de parler du match et de ce qui se passe sur le terrain. Pas de lancer tout un tas de choses qui ne sont pas exactes. À cause de certains commentaires, il y a des joueurs qui commencent à penser à tout un tas de choses qui n’ont rien à voir avec le basket. En tant que leader de cette équipe, c’est mon devoir de défendre les gars dans ce vestiaire. »

« Vous croyez qu’on devait gagner le titre ? »

Autre point qui l’agace : les attentes placées autour de l’équipe.

« J’ai l’impression que vous pensiez qu’on allait gagner le championnat. Quand j’entends la manière dont on parle de nous, on dirait que si on ne gagne pas le titre, la saison est un échec total. Nous avons un travail, comme tout le monde. On vient faire ce travail du mieux possible. Les victoires et les défaites font partie du jeu. Ensuite on rentre chez nous voir nos familles, comme vous. »

Et il conclut avec un message clair :

« Si vous ne savez pas quelque chose, alors ne dites rien à ce sujet. »

Enfin, lorsqu’un journaliste lui pose ensuite une question plus neutre sur la capacité de Sacramento à relancer des carrières ou donner une chance à certains joueurs, Westbrook redevient calme. Il évoque alors « une situation particulière » à Sacramento et explique que l’organisation offre des opportunités à des joueurs qui cherchent un nouveau départ dans la ligue.

Mais cette accalmie n’efface pas l’impression laissée par la conférence : celle d’une saison extrêmement frustrante. Avec 50 défaites déjà au compteur et le pire bilan de la NBA, la fin d’exercice s’annonce longue à Sacramento. Et la tension commence clairement à se faire sentir autour du vestiaire.

