Russell Westbrook, l’horrible mail reçu par sa femme

Nina, l'épouse de Russell Westbrook, a partagé un mail qu'elle a reçu de la part d'un parieur frustré après un match des Kings.

La frontière entre passion sportive et haine décomplexée a une nouvelle fois été franchie. L’épouse de Russell Westbrook, Nina, a partagé un e-mail glaçant reçu après le match de son mari face au Orlando Magic, durant lequel le meneur des Sacramento Kings n’a inscrit que 5 points.

L’objet du message était sans ambiguïté : « Va te faire foutre ». Le contenu, lui, allait plus loin dans l’ignominie : « Ton mari de merde est nul à un point incroyable, il n’est même pas capable de mettre 10 points, c’est pathétique. J’espère que vous mourrez tous les deux dans un accident de voiture, pauvre conne. » Une violence inouïe pour un simple match de saison régulière.

Sur ses réseaux sociaux, Nina Westbrook a pointé du doigt un phénomène grandissant : « Les effets négatifs des paris sportifs font ressortir le pire chez les gens ». Un constat partagé par de nombreux acteurs de la ligue et athlètes en général. JB Bickerstaff avait déjà évoqué dans un passé récent et en détail les messages haineux et les menaces reçues par sa propre famille lorsque le résultat de son équipe frustrait des parieurs...

Derrière les statistiques et les performances, il y a des êtres humains et des familles qui n’ont pas à subir la violence d’une épidémie du jeu devenue incontrôlable.

Russell Westbrook et les Kings ont perdu leurs 15 derniers matches en NBA. On imagine bien qu'apprendre que sa femme reçoit ce genre de messages après des rencontres déjà difficiles à vivre pour lui doit être contrariant.