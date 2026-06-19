Le joueur de l'Olympiakos a choisi de faire l'impasse sur la fenêtre internationale de juillet après une saison particulièrement éprouvante

L'équipe de France devra composer sans l'un de ses cadres au début de l’été. La FFBB a officialisé le forfait d’Evan Fournier pour les deux rencontres de qualification à la Coupe du monde 2027 prévues début juillet face à la Belgique et à la Finlande.

L'arrière de l'Olympiakos a lui-même expliqué les raisons de son absence dans un communiqué publié par la fédération.

Une saison trop éprouvante

Vainqueur de l’EuroLeague puis champion de Grèce avec l'Olympiakos, Fournier sort d'une fin de saison particulièrement éprouvante.

« J'ai contacté Frédéric Fauthoux pour lui faire part de mon forfait pour les matches de qualifications à la Coupe du Monde du mois de juillet », a expliqué le joueur.

« La saison avec l'Olympiakos et particulièrement ces dernières semaines, entre le Final Four d'EuroLeague et les finales du championnat face au Panathinaïkos, ont été très éprouvantes physiquement comme psychologiquement. »

Le meilleur joueur du Final Four d'EuroLeague a précisé que son état actuel ne lui permettait pas d'évoluer à son meilleur niveau.

« Malgré mon souhait de retrouver les Bleus et de m'inscrire dans le projet d'obtenir la qualification pour la Coupe du Monde 2027 puis les Jeux Olympiques 2028, j'ai estimé que mon état de santé physique comme psychologique ne me permettait pas de rejoindre la sélection la semaine prochaine et d'évoluer à mon meilleur niveau. »

Un retour espéré dès août

Ce forfait ne remet toutefois pas en question son engagement avec la sélection nationale.

« Je regrette d'avoir à déclarer forfait à quelques jours du rassemblement mais j'espère retrouver le groupe au mois d'août si Freddy décide de faire appel à moi », a ajouté Evan Fournier.

Le joueur de 33 ans est donc sorti mentalement épuisé d'une saison marathon conclue par les premiers grands titres de sa carrière en club. Et par des performances individuelles exceptionnelles. Il a d’abord été élu MVP du Final Four d’EuroLeague. Puis il a réitéré en finale du championnat grec, en en étant désigné meilleur joueur.

Gérald Ayayi appelé en renfort

Pour compenser cette absence, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a choisi de convoquer Gérald Ayayi.

L'arrière de Cholet, âgé de 24 ans, sort de la meilleure saison de sa carrière. Élu meilleure progression de Betclic Élite, il compte déjà quatre sélections avec les Bleus, toutes obtenues cette saison lors des précédentes fenêtres internationales.

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