Plus d’un million de fans : le jour où New York s’est arrêté

Pendant 53 ans, les supporters des Knicks ont attendu ce moment. Jeudi, ils étaient plus d'un million à envahir les rues de Manhattan pour célébrer le premier titre NBA de la franchise depuis 1973. Une marée humaine bleu et orange a transformé le célèbre "Canyon of Heroes" en gigantesque fête populaire, offrant à New York l'une des plus grandes célébrations de son histoire sportive récente.

Des stations de métro bondées dès l'aube, des supporters perchés sur des feux de signalisation, d'autres grimpés sur des camions de nettoyage ou massés sur le pont de Brooklyn simplement pour entendre les haut-parleurs : la ville entière semblait s'être donné rendez-vous pour célébrer ses champions.

« Je devais être là aujourd'hui », expliquait ainsi une supportrice partie de Long Island au milieu de la nuit pour rejoindre Manhattan.

L'événement possédait une dimension historique particulière. Malgré les titres remportés en 1970 et 1973, les Knicks n'avaient jamais bénéficié d'une véritable parade des champions. Cette fois, New York a vu les choses en grand.

« Toute la ville a gagné »

Le sentiment partagé par les joueurs, les anciens et les supporters allait bien au-delà du basket.

« Toute la ville a gagné », a résumé Carmelo Anthony au milieu des célébrations. « Les New-Yorkais sont complètement en feu en ce moment. »

Même son de cloche chez Mike Brown.

« Gardez cette énergie, parce que ce titre est pour vous. »

Le maire Zohran Mamdani a lui aussi participé aux festivités avant de remettre symboliquement les clés de la ville aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants de la franchise.

Partout sur le parcours, les chants « Let's Go Knicks » et « Knicks in five » résonnaient entre les gratte-ciel de Manhattan.

Jalen Brunson répond enfin à ses détracteurs

Spike Lee a enfin eu sa parade, OG Anunoby fidèle à lui-même

Parmi les images les plus marquantes de la journée figurait évidemment celle de Spike Lee. Le réalisateur, probablement le supporter le plus célèbre de l'histoire de la franchise, a partagé un char avec Jalen Brunson tout au long du parcours. Et malgré des décennies passées à suivre les Knicks, il vivait lui aussi une première.

« Je n'ai jamais participé à une parade. Jamais. Et je suis heureux que ce soit celle-ci. »

Une phrase qui résume à elle seule l'attente interminable vécue par plusieurs générations de supporters new-yorkais.

Même la police n'a pas reconnu Tyler Kolek pendant la parade

La parade a également offert quelques scènes plus inattendues. OG Anunoby, héros du match 4 des Finales avec son tip-in décisif à 1,2 seconde de la fin, a quitté son char pour aller au contact des supporters. Dans une main, l'ailier portait le trophée de l'In-Season Tournament. Dans l'autre ? Une bouteille de tequila Patron. Une image parfaitement dans l'esprit d'une journée où toute la ville semblait avoir décidé de célébrer sans retenue.

Une journée pour l'histoire

Lorsque Walt Frazier a ouvert le défilé avec ses bagues de champion, beaucoup ont compris que quelque chose d'unique était en train de se produire.

« Cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer », a confié la légende des Knicks.

Cinquante-trois ans après leur dernier sacre, les Knicks ont enfin offert à New York la fête qu'elle attendait depuis des générations. Et à en croire les images venues de Manhattan, personne n'était prêt à manquer ce rendez-vous.

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