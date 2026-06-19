Tyler Kolek a vécu une scène étonnante lors de la parade des Knicks après avoir été confondu avec un supporter par des policiers.

Les Knicks ont attiré plus d'un million de personnes dans les rues de Manhattan pour célébrer leur premier titre NBA depuis 1973. Parmi les milliers de supporters, les célébrités, les anciens joueurs et les quelque 10 000 policiers mobilisés pour sécuriser l'événement, une scène particulièrement amusante a retenu l'attention des fans. Elle concerne Tyler Kolek.

Le jeune meneur des Knicks est descendu de son char pendant la parade pour aller à la rencontre des supporters, comme plusieurs de ses coéquipiers. Sauf qu'à un moment, des policiers du NYPD l'ont visiblement pris pour... un simple fan ayant franchi les barrières de sécurité. La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

« C'est mon vrai trophée ! »

Quelques instants plus tard, Kolek s'est amusé de la situation en apparaissant sur un live Instagram au milieu de ses coéquipiers. Pointant du doigt l'un des policiers qui l'avait arrêté, il a lancé en riant :

« Vous voyez ça ? Ça, c'est mon vrai trophée. »

Avant d'interpeller Jalen Brunson.

« Hé JB, c'est ça mon vrai trophée. Vous avez vu celui-là ? Moi j'ai celui-ci. »

Une manière de tourner l'incident en dérision tout en profitant pleinement de la fête.

Il faut dire que Kolek n'est pas exactement la star la plus médiatisée de l'effectif. Le meneur a passé une bonne partie de la saison dans un rôle limité derrière Brunson et les autres arrières de la rotation.

Malgré son statut de champion NBA, son visage reste encore largement méconnu du grand public. Manifestement, certains policiers new-yorkais n'étaient pas totalement à jour sur l'effectif champion...

Avec plus d'un million de personnes présentes et un dispositif de sécurité gigantesque, les forces de l'ordre avaient reçu pour consigne de surveiller attentivement toute intrusion sur le parcours.

Dans ces conditions, voir un joueur peu connu quitter son char pour se mêler à la foule a créé un moment aussi improbable qu'hilarant.

Tyler Kolek est peut-être champion NBA. Mais jeudi, il a surtout découvert qu'à New York, même une bague de champion ne garantit pas d'être reconnu.

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