Jalen Brunson répond enfin à ses détracteurs

Jalen Brunson a profité de la parade des Knicks pour adresser un message à tous ceux qui doutaient de sa capacité à devenir champion NBA.

Pendant toute la saison et tout au long du parcours des Knicks vers le titre NBA, Jalen Brunson a soigneusement évité de répondre à ses détracteurs. Le MVP des Finales a préféré laisser parler le terrain.

Mais au milieu de la parade célébrant le premier sacre des Knicks depuis 1973, devant plus d'un million de supporters massés dans les rues de Manhattan, le meneur new-yorkais a fini par envoyer un message particulièrement explicite à tous ceux qui doutaient encore de lui.

« Beaucoup de gens ont beaucoup de choses négatives à dire. Beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions. Mais quand vous leur prouvez qu'ils avaient tort, vous n'avez même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils ne le méritent pas. »

Une déclaration forte qui résonne avec le parcours atypique de Brunson.

Le meneur qui ne pouvait pas gagner

Malgré ses performances exceptionnelles ces dernières saisons, Brunson a longtemps dû composer avec un certain scepticisme. Sa taille, son profil atypique pour une superstar moderne et son statut de joueur sélectionné au second tour de la Draft ont souvent alimenté les doutes.

L'une des critiques les plus célèbres était venue de Becky Hammon. En décembre 2023, l'ancienne star de la WNBA et actuelle coach des Las Vegas Aces avait affirmé que les Knicks ne pourraient jamais devenir champions avec Brunson comme meilleur joueur.

« Si votre meilleur joueur est petit, vous ne gagnerez pas. »

Une phrase qui a visiblement marqué le vestiaire new-yorkais. Quelques jours avant la parade, Mikal Bridges avait d'ailleurs révélé lors d'un live Instagram que cette déclaration faisait partie des éléments qui avaient particulièrement motivé son coéquipier qui a tenu à remercier tout ceux qui l'ont toujours soutenu :

« Je veux remercier Jim Dolan et les dirigeants de la franchise d'avoir cru en un gamin en qui personne d'autre ne croyait vraiment. Merci à mes coéquipiers de me donner confiance chaque jour. La confiance que nous avions les uns envers les autres a rendu tout cela possible. Merci à notre staff technique, à notre staff médical et à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre au quotidien. Mais surtout, merci aux supporters. Je ne vais pas mentir, vous êtes parfois des critiques assez sévères... mais nous l'apprécions. En tout cas, moi, je l'apprécie énormément. Enfin, je veux remercier ma famille. Honnêtement, sans eux, sans leurs sacrifices et tout ce qu'ils ont fait pour moi, rien de tout cela n'aurait été possible. Mon entourage proche me garde les pieds sur terre chaque jour. Ils ne me laissent jamais m'écarter du bon chemin. »

« New York, on l'a vraiment fait ! »

Jeudi, Brunson n'avait pourtant rien d'un homme animé par la revanche. Sourire aux lèvres, trophée Larry O'Brien à la main et porté par une foule immense, il savourait surtout l'accomplissement d'un rêve.

« Bordel, New York, on l'a vraiment fait. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'on allait trouver un moyen d'y arriver. »

Une phrase qui résume parfaitement la personnalité du joueur. Même lorsque les Knicks étaient menés dans ces playoffs, même lorsqu'ils ont accusé 29 points de retard lors du mythique match 4 des Finales, Brunson a toujours conservé la même conviction.

Le plus ironique dans cette histoire est peut-être que Brunson n'a jamais réellement eu besoin de répondre. Son contrat avait été moqué lors de son arrivée à New York en 2022. Son statut de franchise player avait été remis en question. Sa capacité à mener une équipe au titre avait été contestée.

Quatre ans plus tard, il est champion NBA, MVP des Finales et figure déjà parmi les joueurs les plus importants de l'histoire moderne des Knicks. Comme il l'a lui-même expliqué jeudi, certains débats n'ont plus vraiment lieu d'être. Quand les résultats parlent aussi fort, les mots deviennent presque inutiles.

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