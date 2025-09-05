Et si la NBA s’inspirait de Rihanna et PNL pour sauver le All-Star Game ?

Dans le CQFR du jour (à retrouver sur YouTube et vos plateformes de podcasts), nous avons évoqué le futur du All-Star Game et cette idée étonnante : la NBA pourrait s’inspirer… de Rihanna et de PNL.

Depuis des années, la NBA tente de réinventer un All-Star Game qui ne fait plus rêver. Draft par les capitaines, matchs plus ou moins compétitifs… rien n’a vraiment redonné l’étincelle à une exhibition où l’engagement est minimal et où le spectacle est souvent décevant.

Cette semaine, Adam Silver a officialisé un nouveau format : finie la simple opposition entre deux équipes « Est vs Ouest » ou même la draft par des capitaines. Désormais, 24 joueurs seront sélectionnés et répartis en trois équipes : deux formations composées uniquement d’Américains (8 joueurs chacune) et une équipe « World » regroupant les internationaux. Un mini-tournoi est annoncé, avec un système inspiré de la Ryder Cup et du round-robin, même si les détails précis restent flous. L’idée est claire : opposer les États-Unis au reste du monde, mais en ajoutant une structure inédite pour tenter de relancer l’intérêt.

Problème : ce bricolage permanent ressemble à une fuite en avant. C’est là que Shai propose une solution originale : et si la NBA adoptait la stratégie de Rihanna ou de PNL, pour reprendre la comparaison osée ensuite par Antoine ? Ces artistes ont marqué leur époque en disparaissant volontairement des radars, créant une attente fébrile avant chaque éventuel retour. Appliqué au All-Star Game, cela reviendrait à mettre l’événement en pause pendant quelques années, à laisser le manque s’installer, puis à revenir avec une édition relancée comme un vrai rendez-vous exceptionnel.

L’idée paraît radicale (et elle a été évoquée avec un peu d'humour, avouons-le), mais elle répond à une réalité : aujourd’hui, l’événement est devenu un produit de consommation parmi d’autres, sans enjeu ni rareté. Or, l’attrait de la NBA repose aussi sur l’exclusivité et le sentiment d’assister à quelque chose d’exceptionnel. Faire disparaître le All-Star Game pourrait redonner à la ligue une carte marketing inattendue, en transformant son retour en phénomène.

Bien sûr, cela impliquerait de renoncer à une source de revenus annuelle et à une vitrine mondiale. Mais à long terme, une telle « stratégie du manque » pourrait redonner un prestige qu’aucune formule bricolée n’a su recréer. Et si, au fond, la meilleure façon de sauver le All-Star Game… était de l’arrêter ?

Retrouvez l'intégralité de notre CQFR du jour :