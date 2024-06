Et si Paul George finissait… aux Warriors ?

Alors que l'avenir de Klay Thompson est incertain et qu'aucun accord n'est pour le moment survenu entre les Golden State Warriors et lui, il faut envisager ce que ferait la franchise en cas de départ de son emblématique arrière. D'après le journaliste Brett Siegel, c'est tout vu. Les Warriors se pencheraient très sérieusement sur Paul George, lui aussi engagé dans des discussions longues et pour le moment stérile avec les Los Angeles Clippers.

Golden State devra faire un peu de ménage pour pouvoir accueillir Paul George, puisque celui-ci réclame actuellement 4 ans de contrat au lieu des 3 que lui proposent les Clippers. Si les Warriors veulent le signer, que ce soit en tant que free agent ou via un sign and trade, cela signifiera forcément des départs importants, notamment celui de Klay Thompson. Andrew Wiggins, qui n'est plus le même depuis le titre de 2022, doit toucher 26 millions cette saison et sera sans doute dans les rumeurs de départ lui aussi.

On est encore loin de cette situation, mais plusieurs journalistes évoquent ce scénario alternatif qui chamboulerait évidemment pas mal la Conférence Ouest.

Klay Thompson, un départ des Warriors de plus en plus proche ?