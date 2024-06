Klay Thompson, un départ des Warriors de plus en plus proche ?

La fin d'une ère aux Golden State Warriors ? A 34 ans, l'arrière de la franchise californienne Klay Thompson se trouve en fin de contrat. Et à l'approche de l'ouverture de la Free Agency, il n'existe toujours aucun accord entre les deux camps pour une prolongation.

Actuellement, les échanges entre le joueur et ses dirigeants ne sont pas perçus comme "productifs". Pire encore, les discussions se retrouvent même considérées comme "gelées", d'après les informations du média The Athletic !

Pourquoi une telle situation ? Car actuellement, Golden State n'a même pas réalisé une véritable offre pour garder Thompson. Contrairement à certaines rumeurs, la direction des Warriors n'a pas soumis une proposition sur le court terme au natif de Los Angeles.

Alors que le clan Thompson avait visiblement en tête une marge "importante" pour négocier, les Dubs jouent surtout la montre pour étudier toutes les options disponibles. Un choix logique pour reconstruire un effectif qui vient de connaître une saison 2023-2024 décevante.

Pourtant, publiquement, le discours des Warriors n'a pas évolué : ils sont toujours intéressés à l'idée de garder le vétéran. Pour offrir une belle fin au trio avec Stephen Curry et Draymond Green. Mais uniquement pour "le bon prix" et dans "le bon rôle".

Et surtout, Golden State, avant de régler son cas, aimerait bouger. En utilisant le contrat non-garanti à 30 millions de dollars de Chris Paul, dont il pourrait repousser la décision, afin de monter un trade important. Un mouvement qui pourrait impacter l'offre réalisée auprès de Thompson en lui demandant d'attendre...

Klay Thompson veut un contrat d’au moins trois ans

Les Warriors comptent sur un marché compliqué...

En résumé, si les Warriors ont toujours l'envie de garder Klay Thompson, il ne représente plus une priorité. Une stratégie risquée sur le papier, car le quadruple champion NBA risque de ne pas apprécier un tel comportement.

Mais en interne, le plan idéal a déjà été imaginé : l'arrière de 34 ans n'aura pas de grandes offres sur le marché de la FA et va accepter de revenir à un prix intéressant. Et toujours selon The Athletic, il s'agit d'ailleurs de la bonne lecture concernant les offres extérieures à venir pour Thompson.

Si plusieurs franchises vont tenter le coup pour le Warrior, on peut s'attendre essentiellement à des propositions sur le court terme. Par exemple, l'intérêt mutuel entre l'Orlando Magic et Thompson n'a pas vraiment évolué ces dernières semaines. Et rien ne dit que les Floridiens vont sortir le grand jeu pour lui.

Une aubaine pour les Warriors ? Pas forcément... Car sans surprise, Thompson pourrait se sentir vexé de ce traitement. Ainsi, même si Golden State venait à réaliser une offre compétitive, en matchant potentiellement le marché (au niveau du salaire et des années), un départ serait "de plus en plus concevable".

La faute aux tensions persistantes des deux dernières saisons et à son envie de relever un nouveau défi. Bien évidemment, il faut garder à l'esprit que les deux parties, avant le début de la FA, profitent des médias pour envoyer des messages.

D'un côté, les Warriors font comprendre que Klay Thompson n'est plus une priorité et va devoir réaliser des efforts pour rester (en plus de potentiellement attendre pour permettre des mouvements en amont). De l'autre, le clan Thompson brandit la menace d'un départ. Même dans l'hypothèse d'un réveil tardif de GS, pour probablement forcer un accord plus rapide.

Un jeu de poker menteur où tous les acteurs vont bientôt devoir montrer leurs cartes...

