Klay Thompson veut un contrat d’au moins trois ans

S'il sait qu'il ne peut plus prétendre à un gros contrat, Klay Thompson sait ce qu'il veut. Et il ne signera pas pour moins de trois ans.

Il y a quelques jours, la décision de Klay Thompson de ne plus suivre les Golden State Warriors sur Instagram dans un contexte de négociation au point mort a pu inquiéter les fans de la franchise. Une chose pour les rassurer : le joueur n’aurait pas d’attente irréaliste en termes de contrat.

D’après Monte Poole de NBC Sports, Klay Thompson « réalise qu’il n’aura rien qui ressemble au contrat qui vient d’expirer, un deal max de cinq ans pour 190 millions de dollars. » Il ajoute que « des sources de la ligue indique qu’il cherche une offre d’au moins trois ans ».

Il semble donc que si les discussions finissaient par ne pas aboutir avec sa franchise de toujours, ce ne serait pas par excès de gourmandise. Klay Thompson sait qu’il n’est plus ce incroyable mix de défense élite et de capacité monstrueuse à scorer. Il peut bien évidemment apporter beaucoup et ponctuellement claquer quelques gros cartons. Mais avec ses blessures et son âge, il sait qu’il ne peut plus prétendre braquer la banque.

Reste maintenant à savoir où il signera ce contrat d’au moins trois ans. Depuis le moment où les discussions pour une prolongation se sont stoppées l’été dernier, on savait qu’il explorerait le marché cette année. Et toutes les rumeurs actuelles assurent qu’il est prêt à aller voir ailleurs si besoin. Mais pas nécessairement qu’il le fera.

Les Warriors mettront-ils le prix ? Et quel prix d’ailleurs ?

« Il n’a pas eu une très bonne année. Il a eu une bonne année pour les standards d’un joueur moyen en NBA, il a tourné à 18 points à 39% à 3-pts. Ce type de production peut vous rapporter probablement entre 20 et 25 millions de dollars », a estimé Brian Windhorst chez Pat McAfee.