Eurobasket J2 : La France s’impose tranquillement, l’Espagne tombe d’entrée !

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Géorgie - Espagne : 83-69

Israël - Islande : 83-71

Belgique - France (Gr. D), à 17h : 64-92

Bosnie - Chypre (Gr. C), à 17h15 : 91-64

Grèce - Italie (Gr. C), à 20h30 :

Pologne - Slovénie (Gr. D), à 20h30 :

- L'équipe de France n'a pas tremblé face à la Belgique qu'elle a largement dominée. Plus d'info dans le récap de Shaï.

- Grâce à une énorme intensité dans le troisième quart-temps, Chypre y a cru à domicile face à la Bosnie-Herzégovine. Menés de 21 pts à la pause, les Chypriotes ont réussi à recoller (à grands coups de trois-points) à 8 pts en début de 4e dans le sillage de Simitzis (22 pts, 5%/11 à trois-points) notamment.

Mais ils ont ensuite méchamment explosé en vol (-29 à 8 secondes de la fin), calant complètement face au physique et à la densité de la bande de Jusuf Nurkic (18 mots et 6 rbds en 21 minutes).

- On savait l'Espagne sur un fil et pas en grande confiance avant d'aborder cet Eurobasket 2025. L'entrée en matière de la Roja n'a fait que confirmer ces doutes. Face à une Géorgie surmotivée et portée par ses joueurs NBA Sandro "Mamu" Mamukelashivili (19 pts, 7 rbds, 6 asts) et Goga Bitadze (15 pts), les Espagnols ont déjà chuté (83-69). A l'exception, peut-être, de Juancho Hernangomez (13 pts), personne n'a été au niveau attendu et l'énergie - notamment défensive - mise par les Géorgiens, a fait couler l'Espagne. Les coéquipiers des frères Hernangomez et de Santi Aldama vont vite devoir montrer un peu plus pour ne pas traverser cet Eurobasket de manière anecdotique...

- Dans l'autre match de début d'après-midi, Israël a sans surprise dominé l'Islande (83-71). Si Deni Avdija a fini avec 20 points et 9 rebonds, c'est l'un de ses coéquipiers qui a signé le carton de ce début d'Eurobasket. Roman Sorkin, coéquipier de Jaylen Hoard au Maccabi Tel Aviv, a posé 31 points à 13/19 (4/7 à 3 pts).